Dos tercios de operaciones de bitcoin no tienen valor económico

Bloomberg News.

Las cifras de volumen están siendo influenciadas por una gran variedad de factores diferentes, como los llamados mezcladores, que reorganizan los saldos entre sus propias cuentas, grupos de minería que distribuyen monedas a los miembros o estafas como suplantación y manipulación del mercado, señaló el proveedor de análisis Coinmetrics.

Bitcoin no es el único. En un día reciente, más del 45 % de las transacciones en Ethereum no son económicas, como el correo no deseado, según la firma Elementus, otro proveedor de análisis. En un momento, el 98 % de las transacciones en el token digital Cardano no tenía valor económico, indicó Coinmetrics.

Lea también: ¿Terminó la fiebre del bitcoin? Precio cae debajo de los US$6.800

Si bien el anonimato de la cadena de bloques es uno de los principios fundamentales de bitcoin, algunos participantes de la industria consideran que la falta de transparencia en la tecnología de contabilidad distribuida es un obstáculo para una mayor aceptación por parte de los inversores institucionales e individuales, así como de los reguladores.

"Si este espacio no es una broma sino algo serio, la gente necesita saber más", dijo Charlie Morris, quien administra US$300 millones para Newscape Capital Group, con sede en Londres, que tiene una pequeña inversión en bitcoin y en Overstock.com Inc., que ha operado activamente en las criptomonedas. "Querrías saber la realidad. Si el dinero institucional va a entrar en bitcoin, deben entender lo que están comprando".

Cryptocomposite.com de Morris y Elementus se encuentran entre las nuevas iniciativas para desarrollar herramientas analíticas destinadas a agregar claridad a los datos de la cadena de bloques. La primera versión de Cryptocomposite.com se lanzará pronto, dijo Morris. Elementus iniciará pruebas con instituciones financieras este verano, y se lanzará en otoño, dijo Max Galka, máximo ejecutivo de Elementus, en una entrevista telefónica.

"Es como si estuvieras mirando una pequeña pieza de la cadena de bloques a través del ojo de la cerradura, y no estás viendo el panorama general", dijo Galka, que trabajó como operador en Credit Suisse Group AG y Deutsche Bank AG y enseña ciencia de datos en la Universidad de Pennsylvania. "Es realmente difícil entender el contexto que lo rodea. Lo que hacemos es que permitimos obtener una imagen completa".

Y la imagen completa puede ser bastante diferente a la vista que se puede obtener de las tablas de volúmenes en los sitios en línea de exploradores de cadena de bloques, o al examinar los datos publicados por las bolsas. Si bien cada transacción en las redes públicas en las que operan muchas monedas se publica en línea, los participantes suelen ser anónimos, y es difícil saber quién está detrás de las transacciones y si tienen intenciones maliciosas.

"Crear direcciones en estas redes es gratuito, y las comisiones de transacción en este punto son lo suficientemente bajas para permitir a un solo usuario enviar pequeños saldos a través de cientos de transacciones", dijo en un correo electrónico Lucas Nuzzi, director de investigación tecnológica de Digital Asset Research.

Lea también: ¿Se parecen la crisis del bitcoin y la burbuja de las puntocom de prinicipios de siglo?

Cuando los mezcladores reorganizan saldos entre cuentas, cada transacción se registra por separado en la cadena de bloques. Coinmetrics encontró un mezclador que fue responsable de hasta el 90 por ciento de todo el valor transaccional en Ethereum entre febrero de 2017 y febrero de 2018, dijo Nic Carter, cofundador del sitio. Los mezcladores pueden ser custodios o bolsas, que mueven fondos como medida de precaución contra los piratas informáticos. O pueden ser delincuentes tratando de hacer que los fondos sean difíciles de rastrear.

Los grupos mineros crean muchas transacciones, presumiblemente, sin ningún valor económico. Cuando un grupo obtiene un Ether, se registra en la cadena de bloques. Cuando el colectivo distribuye fracciones de esa moneda a sus miembros, los desembolsos crean múltiples transacciones. Los repartos de los grupos mineros a sus miembros representaron el 19 por ciento de las transacciones de Ethereum, dijo Galka.

El spam también es un gran problema. En Ethereum, una gran cantidad de tokens desconocidos muestran altos volúmenes de operaciones y obstruyen la red. En una instancia, FCoin dijo que cada nuevo usuario que registra y deposita un token puede votar para que ese token sea cotizado en su bolsa. Como resultado, muchas personas están creando múltiples cuentas para aumentar los votos para que los tokens sean incluidos, dijo Galka, y agregó que estima que las actividades de spam suman hasta el 19 por ciento de las transacciones.