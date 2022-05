DPS le responde a la Contraloría: “No se han perdido recursos de subsidios”

El DPS le solicitó a la Contraloría el informe detallado de los casos que generó la alerta y compulsa copia a la Fiscalía por posibles fraudes. Además, invitó instalar una mesa de trabajo, junto al Departamento Nacional de Planeación (DNP), para analizar la información sobre las transferencias irregulares.

El Departamento de Prosperidad Social (DPS) se pronunció frente al informe de la Contraloría que advierte que en 2021 se hicieron giros de cinco de diferentes programas sociales por $402.000 millones a fallecidos y colados en el Sisbén. El DPS asegura que “no se han perdido recursos de subsidios de los más pobres y vulnerables del país” y cuestionó la metodología del ente de control.

El informe de la disputa

La Contraloría emitió un informe usando tecnología de inteligencia artificial en el que advierte sobre 3.087.207 giros irregulares de programas como Colombia Mayor, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Ingreso Solidario y Devolución del IVA.

Los recursos que suman $402.000 millones habrían llegado a 390.131 beneficiarios que según el ente de control mostraban las siguientes inconsistencias:

Más de $267.393 millones se enviaron a inscritos del Sisbén que no tenían el puntaje correcto para los cinco programas sociales en cuestión.

Más de $130.000 millones se enviaron a personas no estaban inscritos al Sisbén.

$3.843 millones fueron transferidos a 19.951 personas que aparecen como fallecidas

137 beneficiarios recibieron un subsidio pese a que ya estaban haciendo parte de la base de datos de Colpensiones, en la que figuran como pensionados previos a la fecha de giro del subsidio.

La respuesta del DPS

Frente al informe de la Contraloría, el Departamento de Prosperidad Social emitió un comunicado en el que aclara que “no se han perdido recursos de subsidios de los más pobres y vulnerables del país”.

El director (e) del DPS, Pierre Garcia, indicó que “el despliegue de cruces de datos, que con inteligencia artificial hizo la Contraloría a las fuentes de información de los programas de transferencias monetarias y a su modelo analítico, no refleja las particularidades de los hogares beneficiarios de los programas de transferencias monetarias. El Sisben, si bien es el principal mecanismo de focalización del gobierno nacional, no debe ser utilizado como el único criterio de cruce para detectar “colados” o pagos indebidos en los programas sociales. Por ejemplo: la población indígena o quienes han sido víctimas del conflicto armado, no tienen requisitos Sisben para recibir los subsidios que administra Prosperidad Social”.

Frente al caso de los pagos a fallecidos, el DPS explica que la identificación se basa en los cruces que se realizan con la registraduría en el proceso de antifraudes. “No obstante, en el momento del cruce en cada ciclo de pagos, es posible que una persona no aparezca con reporte de fallecimiento pero posteriormente en una actualización de la Registraduría ya aparezca y por ello se puede interpretar que Prosperidad Social programó un pago a un fallecido (información retroactiva)”, indicó la entidad.

Asimismo, Prosperidad Social aclara que los apoyos están dirigidos a los hogares. Entonces, si el titular fallece el recurso es asignado a la familia y se le entrega a otro miembro del hogar.

Finalmente, el DPS le solicitó a la Contraloría el informe detallado de los casos que generó la alerta y compulsa copia a la Fiscalía por posibles fraudes. Además, invitó instalar una mesa de trabajo, junto al Departamento Nacional de Planeación (DNP), para analizar la información sobre las transferencias irregulares.