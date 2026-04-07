Dudas sobre SpaceX: una valuación récord que no convence a todos

El primer vuelo de la última versión del vehículo de lanzamiento reutilizable de carga pesada de SpaceX está a entre cuatro y seis semanas de distancia, dijo Musk en una publicación en X el viernes. Foto: AFP - FABRICE COFFRINI

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SpaceX y banqueros de inversión organizarán reuniones para poner a prueba la valuación objetivo de US$2 billones de la empresa liderada por Elon Musk. Este es un paso clave en su avance hacia la mayor oferta pública inicial de la historia, según personas con conocimiento del tema.

Dos meses después de su fusión con xAI, altos ejecutivos bancarios están listos para iniciar conversaciones sobre la salida a bolsa de la compañía de cohetes, satélites e inteligencia artificial. El objetivo es determinar si su ambiciosa valuación seguirá atrayendo a los inversores. Ahora se espera que su valor de mercado supere los US$2 billones, frente a estimaciones de US$1,75 billones de hace menos de dos semanas, según las fuentes.

“De lo que hay que convencerse —y en eso trabajarán hasta que esto se presente públicamente— es en seguir vendiendo la visión, y básicamente nadie ha sido mejor vendiendo esa visión que Elon Musk”, dijo David Erickson, profesor adjunto en Columbia Business School y ex codirector global de mercados de capital accionario en Barclays Plc.

Representantes de SpaceX no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios. Musk pareció restar importancia a la posible valuación de US$2 billones en una publicación en X del 3 de abril, al afirmar: “no crean todo lo que leen”.

Si logra la valuación de más de US$2 billones, SpaceX sería más grande que todas salvo cinco empresas del índice S&P 500 —Nvidia Corp., Apple Inc., Alphabet Inc., Microsoft Corp. y Amazon.com Inc.—. A pesar de generar una fracción de los ingresos, su valor de mercado superaría ampliamente al de Meta Platforms Inc. y a Tesla Inc., la otra empresa de Musk entre las llamadas “Magnificent 7”.

Una valuación de ese nivel implica una relación precio-ventas superior a 100 veces sobre una base histórica, según estimaciones de analistas, superando con holgura el múltiplo de alrededor de 79 veces de Palantir Technologies Inc., el más alto del S&P 500.

Bloomberg Intelligence estima que el programa de lanzamientos de cohetes de SpaceX y sus satélites Starlink generarán la mayor parte de sus ingresos, que se acercarían a US$20.000 millones en 2026, mientras que xAI probablemente generará menos de US$1.000 millones.

Las cifras no cuadran

“La realidad es que no se trata de los fundamentos; nadie llegará a ese nivel basándose en los fundamentos desde un punto de vista matemático, porque las cifras no cuadran”, afirmó Erickson.

Se esperan dos lanzamientos de prueba de cohetes antes de un posible debut bursátil en junio, según dijeron personas a Bloomberg. Estos serán “cruciales para lo que ocurra con la IPO”, según Franco Granda, analista senior de PitchBook.

“Si alguno de esos dos falla, existe la posibilidad de que la IPO ni siquiera ocurra”, dijo en una entrevista. “Esto definirá la dirección de todos hacia la salida a bolsa”.

El primer vuelo de la última versión del vehículo de lanzamiento reutilizable de carga pesada de SpaceX está a entre cuatro y seis semanas de distancia, dijo Musk en una publicación en X el viernes.

Una salida a bolsa de SpaceX podría recaudar hasta US$75.000 millones, según informó Bloomberg News. De concretarse, superaría ampliamente la mayor OPI de la historia, el debut de Saudi Aramco por US$29.000 millones en 2019. La empresa utilizaría los fondos para financiar la visión de Musk de construir centros de datos de IA en el espacio y una fábrica en la Luna.

Los ambiciosos planes del multimillonario requerirán niveles de capital sin precedentes, así como recursos que abarcan varias de las empresas que controla. Musk dijo en marzo que su proyecto Terafab, que eventualmente fabricará sus propios chips para robótica, inteligencia artificial y centros de datos espaciales, será gestionado conjuntamente por Tesla y SpaceX.

Granda, de PitchBook, quien hace un mes calificó la valuación objetivo como “justificable”, advirtió que la visión en constante expansión de Musk podría ofrecer potencial al alza, pero también incrementar los riesgos.

“Cuando se empieza a ir más allá de US$1,75 billones, surge la pregunta de cuánto pueden depender de la figura pública de Musk para impulsar esto”, señaló.

La perspectiva de una OPI con una valuación de US$2 billones representa un gran salto desde los US$1,25 billones asignados a SpaceX tras su fusión con xAI. También sería más del doble de los US$800.000 millones de valuación cuando algunos ejecutivos vendieron acciones de forma privada en diciembre.

Sin embargo, las transacciones en el mercado secundario en acciones de esta empresa —a través de opacos vehículos de propósito especial— se dispararon antes de la presentación confidencial de documentos. En los primeros tres meses del año, se negociaron cientos de millones de dólares exclusivamente a través de estos SPV, según Caplight Technologies.

El volumen fue el doble de lo observado por el proveedor de datos en los últimos seis meses del año pasado, de acuerdo con Caplight, que rastrea transacciones reportadas por una red de cientos de corredores, asesores de inversión registrados y otros inversores institucionales calificados.

Bank of America Corp., Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. y Morgan Stanley tienen roles principales en la OPI, y SpaceX ha sumado más bancos al grupo, según personas con conocimiento del tema.

La empresa ha programado una llamada con los bancos para el lunes y habrá una sesión informativa para analistas más adelante en abril, dijo una persona familiarizada con el asunto. IFR y Reuters informaron previamente sobre estas instancias.

El resultado final de esas reuniones podría depender de si Musk logra que los inversores se concentren en la visión en lugar de en las cifras.

“Pasó de ser una historia de una gran empresa intensiva en capital”, dijo Granda, de PitchBook. “Ahora se están sumando iniciativas casi de ciencia ficción y las cifras no les favorecen”.

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