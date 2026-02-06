Logo El Espectador
Economía
Dulces a Venezuela: la apuesta de Gilinski con Nutresa

La familia Gilinski apuesta por Grupo Nutresa para expandir las ventas de golosinas y alimentos empacados en Venezuela, después de la intervención de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro, lo que podría abrir el mercado venezolano a productos extranjeros.

Agencia Bloomberg
06 de febrero de 2026 - 03:00 a. m.
Trabajadora empaca las emblemáticas barritas de chocolate de leche Chocolatina Jet. Foto: Esteban Vanegas/Bloomberg
Trabajadora empaca las emblemáticas barritas de chocolate de leche Chocolatina Jet. Foto: Esteban Vanegas/Bloomberg
Foto: Photographer: ESTEBAN VANEGAS - ESTEBAN VANEGAS

Gabriel Gilinski se despertó en Miami alrededor de las 4:30 a.m. del 3 de enero y no podía creer la noticia. Las fuerzas élite de Estados Unidos habían irrumpido en Venezuela, capturado a Nicolás Maduro y lo estaban trasladando a Nueva York para enfrentar ante la justicia cargos por narcoterrorismo.

El presidente de la junta directiva de la empresa colombiana Grupo Nutresa SA —el mayor productor de alimentos empacados de América Latina— e hijo del colombiano más rico, Jaime Gilinski, esperó ansiosamente tres horas antes de enviar un mensaje de...

Por Agencia Bloomberg

