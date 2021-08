Economía colombiana podría recuperarse en los próximos meses: Anif

El Centro de Estudios Económicos Anif aseguró que la variación positiva en los indicadores de confianza del consumidor (31,7) y confianza empresarial en junio de este año respecto a mayo, “cuando se registró un pesimismo marcado por los hechos ocurridos en el paro nacional”, están marcando una senda de recuperación que se debe consolidar en los próximos meses.

Solo el índice de confianza del consumidor tuvo la variación mensual positiva de mayor magnitud (+4,1 p.p.) desde que inició la encuesta, dijo Anif, al tiempo que recogió los resultados del DANE cuando aseguró que el resultado está fundamentado principalmente en las perspectivas hacia el futuro económico tanto del hogar como del país.

Así mismo, el índice de confianza empresarial amentó de manera importante (+2,4 p.p.) por mejoras en todos los sectores, pero principalmente en el de servicios.

“En ambos indicadores observamos un cambio en la tendencia que veníamos observando en los meses previos donde la confianza se venía reduciendo constantemente. Teniendo en cuenta los alentadores resultados en términos económicos y en el mercado laboral, esperamos que el cambio de tendencia en la confianza de los hogares y las empresas marque el inicio de una senda de recuperación”, aseguró el Centro en su comentario económico más reciente.

Anif atribuyó este resultado al dinamismo que muestra el mercado laboral y al incremento en los ingresos de los hogares que, a su vez, contribuye a reducir los niveles de pobreza. De hecho, aseguró que el porcentaje de hogares que reportan no tener ingresos ha disminuido constantemente.

En junio, el 13,8 % de los hogares reportó no poder ahorrar por no tener ingresos, basada principalmente en los hogares pobres donde el 17,3 % no puede ahorrar por no tener ingresos frente al 10,7 % en los hogares no pobres. Sin embargo, 77 % de quienes perciben un ingreso no tienen posibilidades de ahorrar.

El Centro también advirtió una reducción de la brecha en términos de generación de ingresos por género: 11,3 % de los hogares con jefe hombre no pueden ahorrar por no tener ingresos frente al 16,6 % de los hogares con jefe mujer.

A pesar de la mejora, los indicadores dejan ver que los colombianos mantienen la percepción negativa de la situación económica actual comparada con la de hace 12 meses.

“Pese a no encontrarnos todavía en niveles de crecimiento y de empleo como los que teníamos previo a la emergencia sanitaria, parece que la situación en la percepción de los consumidores y las empresas comienza a mejorar, en particular, estamos obteniendo los mismos niveles previos a los hechos que enmarcaron las manifestaciones sociales. Las constantes mejoras que se han presentado en materia económica y la resistencia que mostró el mercado laboral en el marco del paro nacional han fortalecido la confianza que tienen, tanto consumidores como empresas en que la situación de los hogares y del país seguirá mejorando”, concluyó Anif.