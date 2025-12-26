Logo El Espectador
Ecopetrol anunció la disponibilidad de gas que tendrá para los primeros meses de 2026

La empresa estatal destacó que los colombianos contarán con mayores volúmenes de gas de origen nacional, lo que reducirá la necesidad de importaciones y contribuirá a ofrecer precios más competitivos.

Redacción Economía
26 de diciembre de 2025 - 10:40 p. m.
El gas será comercializado durante los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo.
Foto: Getty Images/iStockphoto - Richard-P-Long
Ecopetrol informó que, a partir de la segunda semana de enero, iniciará los procesos de comercialización de gas en el mercado. La compañía ofrecerá entre 39 y 68 GBTUD, volúmenes que estarán disponibles hasta mayo, como parte de las acciones orientadas a contribuir al abastecimiento de este energético en el país.

Oferta de gas por modalidad (en GBTUD)

  • Febrero de 2026:
    • En firme: 28 GBTUD
    • Con interrupciones: 25 GBTUD
    • Total: 53 GBTUD
  • Marzo de 2026:
    • En firme: 45 GBTUD
    • Con interrupciones: 23 GBTUD
    • Total: 68 GBTUD
  • Abril de 2026:
    • En firme: 40 GBTUD
    • Con interrupciones: 14 GBTUD
    • Total: 54 GBTUD
  • Mayo de 2026:
    • En firme: 30 GBTUD
    • Con interrupciones: 9 GBTUD
    • Total: 39 GBTUD

“Estas cantidades de gas, que provienen de los campos de producción Cupiagua, Pauto Sur y Cupiagua Sur, en el Piedemonte Llanero, se comercializarán conforme a lo establecido en la regulación por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)”, señaló Ecopetrol.

La empresa también precisó que la información y condiciones de los procesos de comercialización de gas natural será publicada en el portal web de Ecopetrol de igual manera la segunda semana de enero para conocimiento de todos los agentes interesados en este enlace.

La estatal también resaltó que, con este anuncio, el país contará con más gas de fuentes nacionales, así como precios más competitivos.

Por Redacción Economía

