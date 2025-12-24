Ecopetrol asume el 100% de los bloques costa afuera del Caribe Sur tras cesión de Shell

Ecopetrol se queda con el 100 % de la participación de estos bloques, lo que incluye sus derechos, intereses y obligaciones contenidas en los contratos.

Este miércoles, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) formalizó la cesión del 50 % de la participación que tiene Shell EP Offshore Venture en los contratos de E&P COL 5, Purple Angel y Fuerte Sur, los cuales están ubicados en el Caribe costa afuera.

“Con la formalización de la cesión, Ecopetrol continuará con el desarrollo de los proyectos que se están adelantando en estos bloques costa afuera, en los cuales se ubican los descubrimientos Kronos-1 (2015), Purple Angel (2017), Gorgon-1 (2017), Gorgon-2 ST2 (2022) y Glaucus-1 (2023) y avanza en la maduración de la fase de desarrollo para, entre otros, viabilizar la ruta de evacuación del gas en tierra y la conexión al sistema nacional de transporte, la regulación asociada a estas actividades y los futuros esquemas de comercialización”, informó Ecopetrol

La estatal también informó que evaluará si mantendrá este 100 % de participación o buscará un aliado estratégico para lograr mayores eficiencias en la evacuación del gas que proviene de estas fuentes.

“De esta manera, la Empresa reafirma su compromiso por asegurar el abastecimiento del gas natural que el país necesitará a futuro, considerando la adicionalidad y complementariedad de este energético para la transición energética”, concluyó.

