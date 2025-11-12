Ecopetrol aumentará su oferta de gas en diciembre

Se estima que este aumento en la oferta equivale al 20 % de la demanda residencial, comercial y de gas natural vehicular en el país. Foto: Bloomberg - Ivan Valencia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este miércoles, Ecopetrol anunció que aumentará su oferta de gas entre 46 y 60 Giga BTU por día (Gbtud). Estas adiciones a la oferta estarán disponibles desde el primero de diciembre del presente año y hasta el 31 de mayo de 2026.

Según la empresa, estos aumentos permitirán que el país cuente con gas adicional para satisfacer su demanda. El gas que será puesto a la venta proviene de los campos que tiene la firma estatal en los campos del Piedemonte Llanero.

Se estima que este aumento en la oferta equivale al 20 % de la demanda residencial, comercial y de gas natural vehicular en el país.

Este gas se ofrecerá bajo las siguientes modalidades

• En firme: que garantiza el suministro continúo durante el periodo contratado.

• Con interrupciones: que permite suspender el suministro en caso de limitaciones, según las reglas establecidas.

“En firme se ofrecerán cantidades que van desde 23 hasta 35 Gbtud para los meses de marzo a mayo de 2026, y serán comercializadas durante el trimestre de negociación que inicia en diciembre de 2025. En interrumpible se ofrecerán cantidades desde 22 hasta 49 Gbtud para los meses de diciembre de 2025 a mayo de 2026 y serán comercializadas mensualmente, teniendo en cuenta las condiciones regulatorias vigentes, que señalan que para el trimestre de diciembre a febrero sólo se permite la comercialización de gas bajo la modalidad interrumpible”, explicó Ecopetrol.

La empresa también detalló que las condiciones del proceso serán publicadas en los próximos días, para que los agentes del mercado puedan conocerlas.

“Este incremento en la oferta de gas natural previsto para el año 2026 refleja el compromiso de Ecopetrol con el abastecimiento continuo de este energético y ha sido posible, en parte, gracias a la sustitución del gas utilizado en varios de nuestros procesos productivos, por energía proveniente de fuentes renovables no convencionales, lo que permite liberar mayores volúmenes para atender la demanda nacional”, concluyó Bayron Triana Arias, vicepresidente ejecutivo de energías para la transición de Ecopetrol.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.