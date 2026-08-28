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Ecopetrol cambia a cinco altos directivos: estos son los nuevos encargados

La empresa energética anunció cambios en direcciones y vicepresidencias corporativas y administrativas.

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Redacción Economía
28 de agosto de 2026 - 12:20 p. m.
Logo de esta empresa petrolera de Colombia.
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Foto: Mauricio Alvarado Lozada
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Recientemente, la compañía petrolera y energética más grande de Colombia, Ecopetrol, anunció importantes cambios en su alta gerencia.

Mediante una publicación de información relevante, la empresa informó que:

• Sandra Lucía Rodríguez Rojas, vicepresidenta Corporativa de Transformación Territorial y HSE, desempeñará sus funciones hasta el 30 de agosto de 2026. Miguel Ángel Cortés Angarita, actual profesional sénior de Gestión Ambiental, de la misma área, quedará encargado de esta Vicepresidencia a partir del 31 de agosto de 2026.

• Jaime Andrés García Cuello, vicepresidente Administrativo y de Servicios, desempeñará sus funciones hasta el 30 de agosto de 2026. Álvaro Iván Saavedra Barón, actual gerente de Abastecimiento de Hidrocarburos, de la misma área, asumirá el encargo de esta Vicepresidencia a partir del 31 de agosto de 2026.

• Diana Marcela Jiménez Rodríguez, directora corporativa de Relacionamiento Institucional y Comunicaciones, desempeñará sus funciones hasta el 30 de agosto de 2026. Juliana Perdomo Valencia, actual comunicadora sénior de la misma área, asumirá el encargo de esta Dirección a partir del 31 de agosto de 2026.

• Julián Fernando Lemos Valero, vicepresidente corporativo de Estrategia y Nuevos Negocios, desempeñará sus funciones hasta el 30 de agosto de 2026. Adrian Santiago Coral Pantoja, gerente de Nuevos Negocios de Hidrocarburos, de la misma área, asumirá el encargo de esta Vicepresidencia a partir del 31 de agosto de 2026.

• Felipe Trujillo López, vicepresidente de Refinación y Procesos Industriales, desempeñará sus funciones hasta el 30 de agosto de 2026. Ana Carolina Ríos Junco, actual ingeniera sénior de Procesos, de la misma área, asumirá el encargo de esta Vicepresidencia a partir del 31 de agosto de 2026.

La empresa agradeció el liderazgo, gestión y logros de cada una de las personas que finalizan su relación laboral y señala que informará las respectivas designaciones una vez ocurran.

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Por Redacción Economía

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