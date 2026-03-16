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Ecopetrol confirmó falla de energía en Refinería de Cartagena y activó plan de contingencia

La empresa aclaró que el abastecimiento de combustibles en el país no está en riesgo, pues hay suficientes inventarios para abastecer la demanda.

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Redacción Economía
16 de marzo de 2026 - 11:00 a. m.
Foto de la Refinería de Cartagena.
Foto de la Refinería de Cartagena.
Foto: Bloomberg - Mariana Greif Etchebehere
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Ecopetrol confirmó, mediante un comunicado, que el domingo 15 de marzo se presentó una afectación en el suministro de energía en la Refinería de Cartagena, lo que provocó el apagado de las unidades de proceso.

El hecho no generó afectaciones a personas ni a la infraestructura de la refinería.

La petrolera aclaró que la situación no altera el suministro de combustible a la costa Caribe ni al resto del país, ya que la refinería “cuenta con suficientes inventarios de respaldo para abastecer la demanda nacional”.

El complejo industrial de refinación, compuesto por 35 unidades, tiene una capacidad de carga de 200.000 barriles diarios. El funcionamiento de la refinería es clave para el suministro de combustibles en el país.

Tras reportarse la situación, Ecopetrol activó el plan de contingencia. En la noche del domingo informó que trabaja en el restablecimiento de las unidades que quedaron fuera de servicio y que, hasta ese momento, se encontraban en “modo seguro y energizadas”.

Se espera que en las próximas horas la empresa actualice la información.

Por ahora, se desconocen las causas del apagón. Ecopetrol indicó que adelanta investigaciones para determinar el origen de la falla.

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Por Redacción Economía

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