Ecopetrol instala en Cartagena electrolizador para producir hidrógeno verde

La meta de Ecopetrol es diversificar su portafolio y reducir su dependencia de los hidrocarburos. En esa estrategia, el hidrógeno verde cumple un papel clave, pues se trata de un combustible que se produce a partir de agua y energía renovable.

Este viernes, la compañía informó que en la Refinería de Cartagena comenzó la instalación de un electrolizador, el equipo encargado de producir hidrógeno verde mediante electrólisis, un proceso que utiliza electricidad para separar el agua en hidrógeno y oxígeno.

Según Ecopetrol, este equipo tiene la capacidad de producir hasta 800 toneladas anuales de hidrógeno verde a escala industrial, que se utilizará en la producción de combustibles, contribuyendo a reducir las emisiones de gases contaminantes asociadas a este proceso.

La empresa también dijo que este es el electrolizador (con tecnología de membrana de intercambio de protones) de mayor tamaño que hay en América Latina, lo que marca un paso importante en el proyecto Coral, que busca garantizar la calidad en la producción de combustibles mediante energéticos de bajas emisiones.

“El electrolizador, que es considerado el corazón del proyecto, fue fabricado en Estados Unidos y cuenta con una capacidad de electrólisis de 5 megavatios, lo que le permite producir hasta 800 toneladas de hidrógeno verde al año, para sustituir una cantidad igual de hidrógeno gris en los procesos de conversión de la refinería. Este equipo de última generación está compuesto por un sistema de purificación de agua que garantiza la calidad requerida para el proceso, un sistema de potencia encargado de adaptar la energía renovable proveniente de la granja solar de la refinería y un sistema de procesos, donde se efectúa la electrólisis”, informó Ecopetrol.

La energía que se utilizará para la producción de este energético provendrá de la radiación solar, por lo que el hidrógeno que se genere recibirá la categoría de “verde” y libre de emisiones de gases de efecto invernadero.

El presidente Gustavo Petro estuvo en Cartagena, en el acto que dio inicio a la instalación de esta máquina. “Me enorgullece mostrarle esto a Colombia, porque hablamos de esto hace cuatro años, pero aquí ya no es hablar, aquí ya es una realidad”, dijo.

Se espera que la planta entre en operación durante el primer semestre de 2026. El hidrógeno verde que se producirá tendrá una pureza del 99,99 %, lo que evitará la emisión de 7.700 toneladas de CO2 al año, es decir, las emisiones de unos 1.650 vehículos.

“Un total de 26 megavatios de la Granja Solar de la Refinería de Cartagena alimentan de energía este electrolizador. Tenemos agua de una pureza altísima, se trata de una tecnología de punta de membrana de intercambio de protones. Este es el primer proyecto a escala industrial y es la puerta para que entremos en esa conciencia que necesitamos tener de la descarbonización de nuestras economías, de la protección del medio ambiente y de hacer procesos competitivos”, concluyó el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán.

