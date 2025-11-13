Ecopetrol invierte USD 157 millones en nuevos proyectos de energía solar

La transacción incluye la adquisición de una compañía dedicada al desarrollo y operación del portafolio de Statkraft en Colombia, así como seis compañías de propósito especial dueñas de proyectos solares que generan cerca de 0,6 GW. Foto: EFE - CAROLINE BLUMBERG

Ecopetrol anunció recientemente un importante negocio con Statkraft, compañía que se denomina como el mayor productor de energía renovable de Europa, cuyas operaciones del mercado energético también tienen alcances globales.

La transacción incluye la adquisición de una compañía dedicada al desarrollo y operación del portafolio de Statkraft en Colombia, así como seis compañías de propósito especial dueñas de proyectos solares que generan cerca de 0,6 GW. Este negocio se cerró en USD 157,5 millones.

“Para esta transacción se acudió a un endeudamiento incremental habilitado en el plan de financiamiento para inversiones inorgánicas. En el acuerdo suscrito el pasado 20 de mayo, se anunció la negociación de un total de 10 compañías, por lo anterior, el cierre de la adquisición de las tres compañías de propósito especial restantes, dueñas de proyectos eólicos (~0.7 GW), aún está sujeto al cumplimiento de condiciones precedentes y requisitos legales adicionales”, detalló Ecopetrol.

En suma, con esta transacción, Ecopetrol se convierte en el titular del 100 % de las mencionadas compañías, además de lograr la incorporación de un portafolio de cerca de 0,8 GW de energía solar.

Lo que sigue son los trámites para la incorporación a la estructura de Ecopetrol de las mencionadas empresas.

Hay que recordar que, bajo el gobierno de Gustavo Petro, se ha buscado que Ecopetrol acelere su tránsito de compañia dedicada a la extracción y distribución de hidrocarburos, a una con amplio portafolio de energías renovables, en el que figuran fuentes como la energía solar, eólica e hidrógeno verde.

“Esta adquisición impulsa la generación de energía de bajas emisiones de manera competitiva para el autoconsumo del Grupo Ecopetrol y complementa el portafolio del negocio tradicional de crudo y gas”, concluyó la compañía.

