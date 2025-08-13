No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Ecopetrol produce más, pero gana menos: ¿qué pasa con la empresa?

Aunque la producción llegó al nivel más alto en 10 años, las utilidades de la petrolera siguen cayendo. Les explicamos los factores que afectaron los resultados de la empresa en el primer semestre y las recomendaciones de los expertos.

Karen Vanessa Quintero Martínez
Karen Vanessa Quintero Martínez
13 de agosto de 2025 - 11:00 p. m.
Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol.
Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Los analistas del mercado anticipaban que los resultados del Grupo Ecopetrol en el primer semestre de 2025 serían malos. La proyección se cumplió e incluso, en algunos componentes, los datos fueron peores de lo que se esperaba.

En los primeros seis meses del año, las utilidades de la empresa más grande del país sumaron $4,9 billones, 33,2 % menos que en el mismo periodo de 2024. Ecopetrol tuvo ingresos por $61 billones, un ebitda de $24,4 billones y un margen ebitda de 40 %.

Si analizamos solo los resultados del segundo trimestre, la utilidad...

Karen Vanessa Quintero Martínez

Por Karen Vanessa Quintero Martínez

@Karenvaquinterokquintero@elespectador.com
Aquiles Brinco(jhlcb)Hace 7 minutos
El “cambio”, pero de corruptos. El “cambio”, de profesionales por unos completos ineptos, cuya única finalidad es saquear y arrasar a Ecopetrol, tal y como aconteció con la otra hora floreciente estatal PDVSA en Venezuela, q’ fue completamente saqueada por parte del cartel de los soles.
TRABAJOS DE INGENIERIA ALVARADO NAVARRO LTDA(50722)Hace 52 minutos
Lo que ocurre es que la diferencia se la llevan entre Serafino Iacono y Ritchi Roba
humberto jaramillo(12832)Hace 1 hora
difícil de entender lo que sucede con Ecopetrol...
