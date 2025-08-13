Ecopetrol produce más, pero gana menos: ¿qué pasa con la empresa?

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Los analistas del mercado anticipaban que los resultados del Grupo Ecopetrol en el primer semestre de 2025 serían malos. La proyección se cumplió e incluso, en algunos componentes, los datos fueron peores de lo que se esperaba.

En los primeros seis meses del año, las utilidades de la empresa más grande del país sumaron $4,9 billones, 33,2 % menos que en el mismo periodo de 2024. Ecopetrol tuvo ingresos por $61 billones, un ebitda de $24,4 billones y un margen ebitda de 40 %.

Si analizamos solo los resultados del segundo trimestre, la utilidad...