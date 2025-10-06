Ecopetrol recibió permiso clave para importar gas por Coveñas (Sucre)

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, anunció que la ANLA dio autorización a Cenit (filial del Grupo Ecopetrol) para utilizar su infraestructura offshore existente en el Terminal Marítimo de Coveñas, con el fin de importar, en la primera fase, 110 millones de pies cúbicos de gas natural licuado (GNL) por día. Estos comenzarán a comercializarse durante el primer trimestre de 2027.

Este es un paso importante para garantizar el abastecimiento de gas. “Desde Ecopetrol venimos gestionando este proyecto desde hace un par de años, la posibilidad de habilitar la infraestructura existente de nuestras compañías para permitir las facilidades y logística para que el país pueda contar con una unidad de regasificación de GNL para inyectar a la infraestructura de transporte existente”, dijo Roa.

El presidente explicó que un análisis de IDOM, consultor español independiente, muestra que la importación por Coveñas es una buena opción, pues ofrece ventajas competitivas frente a otras alternativas contempladas.

En el marco de este proyecto se han realizado estudios técnicos, liderados por la empresa y acompañados por expertos internacionales, en los que se ha evaluado la profundidad, condiciones meta oceánicas y la topografía del área para corroborar la viabilidad y eventuales desafíos que tiene un proyecto de semejantes proporciones.

Esta apuesta incluye el anclaje de una unidad flotante de almacenamiento y regasificación (FSRU, por sus siglas en inglés), la cual es indispensable para la recepción de los cargamentos de GNL importados.

“Con el aval de la ANLA a la infraestructura del puerto de Coveñas, Cenit realizará los ajustes necesarios en la infraestructura existente —originalmente destinada operaciones de crudo— que permitirá habilitar el recibo y manejo de gas natural en el Mar Caribe, para su posterior movilización al interior del país y entrega al Sistema Nacional de Transporte (SNT)”, precisó Ecopetrol.

Este proyecto también resulta estratégico porque mejorará la interacción entre la costa caribe y el interior del país, mitigando de forma significativa las restricciones de transporte que presenta la actual infraestructura.

Todo esto, insiste la compañía, reduciría las asimetrías entre oferta y demanda que presentan el mercado, al tiempo en que se garantizará el suministro de gas natural para los hogares, industria y transporte público.

El 14 de octubre Ecopetrol dará inicio al proceso para la contratación de los servicios de regasificación de la unidad flotante. Se prevé que antes de finalizar 2025 se inicie la comercialización del gas natural destinado a atender la demanda nacional.

