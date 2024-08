Ecopetrol: renuncias en junta directiva tras caída de negocio con Oxy

Logo de Ecopetrol. Foto: Archivo Particular

Este miércoles, 28 de agosto, se conoció que dos miembros de la junta directiva de Ecopetrol presentarán su renuncia tras la negativa de la petrolera en la compra de proyecto de fracking en Estados Unidos.

Se trata de Juan José Echavarría y Luis Alberto Zuleta, quienes a través de una carta manifestaron su descontento por el desistimiento de la petrolera en la adquisición activos en el proyecto Crownrock, propiedad de Occidental Petroleum Company (Oxy), localizado en la cuenca Permian (Estados Unidos).

La misiva detalla que, después de amplias deliberaciones, en febrero los Comités de Negocios y de Auditoría de Ecopetrol recomendaron a la junta directiva adquirir entre un 20 % y un 30 % del proyecto Crownrock, y la junta directiva aprobó dicha iniciativa en mayo de 2024, tras una votación que contó con siete votos a favor y uno en contra.

De acuerdo con los firmantes (Echavarría y Zuleta), la aprobación consideró el impacto “favorable” que tendría el proyecto Crownrock en las utilidades, producción de crudo y reservas de Ecopetrol. De ahí que la junta directiva de la petrolera estatal decidiera adquirir el 30 % del proyecto.

La caída del negocio con Oxy tuvo lugar a finales de julio y, según los ahora exmiembros de la junta directiva, esto tuvo que ver con comentarios del presidente Gustavo Petro.

“El presidente había manifestado a Ricardo Roa (presidente de Ecopetrol) y a varios miembros de la junta no estar de acuerdo con el proyecto por tres razones: se invertía en fracking, significaba endeudar más a Ecopetrol e implicaba enviar recursos desde Colombia al exterior”, se menciona en el documento.

Según se detalla en la misiva, el proyecto era fundamental para el futuro de Ecopetrol. “Sin los recursos futuros que aportaría el proyecto, las finanzas de Ecopetrol se deteriorarán y se reducirán las transferencias de la empresa al Gobierno Nacional”, indicaron Echavarría y Zuleta, quienes precisaron que su renuncia se hará efectiva una vez cuenten con la posibilidad de aprobar las actas de las reuniones anteriores d ela junta directiva.

¿Petro tuvo que ver en la decisión?

Durante la rueda de prensa sobre los resultados del primer semestre de Ecopetrol, Ricardo Roa, presidente de la empresa, negó que el presidente Gustavo Petro hubiera frenado el negocio con OXY para ampliar las operaciones de fracking de la compañía en Estados Unidos.

“No es cierto que la junta directiva hubiera tomado una decisión a favor del proyecto y que fue reversado o que tuvo un ‘freno de mano’ por parte del presidente Petro. Había un riesgo grande con el proyecto y retractarnos hubiera salido muy costoso”.

Así mismo, Roa mencionó que el Ministerio de Hacienda no dio el aval por la capacidad de endeudamiento. “El ministro de Hacienda (Ricardo Bonilla) dijo que no vio ninguna posibilidad para ese negocio. Endeudarse con US$1.700 millones cuando tenemos un presupuesto al que le falta el 100 % de su financiación para el otro año y cuando la deuda externa está generando una presión importante fueron razones suficientes. La decisión final de la junta directiva fue no hacerlo”, aseguró.

De acuerdo con el presidente de Ecopetrol, el proyecto hubiera costado US$3.700 millones, que es la mitad de lo que costó el proyecto Reficar, lo mismo que le valió al Grupo Ecopetrol su participación en ISA y es dos veces de lo que se pagó por Isagen en 2016. “No era cualquier negocio, era de un tamaño relevante”, dijo Roa.

