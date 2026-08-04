Ecopetrol rompió su racha de malos resultados: claves para entender el repunte de la empresa

Juan Carlos Hurtado, presidente encargado de Ecopetrol. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Después de tres años de reportar caídas en los resultados financieros, este lunes Ecopetrol dio buenas noticias: en el segundo trimestre de 2026, las utilidades sumaron COP 6,1 billones. Esta cifra representa un aumento del 235 % frente al mismo período de 2025.

Los ingresos sumaron COP 40,2 billones, un aumento del 35 % frente al segundo trimestre del año pasado, el ebitda alcanzó COP 17,7 billones (un aumento del 59 %) con un margen ebitda del 44 % (6,5 puntos porcentuales por encima del mismo período del año anterior). Estos son los...