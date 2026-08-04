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Ecopetrol rompió su racha de malos resultados: claves para entender el repunte de la empresa

Las utilidades del segundo trimestre sumaron COP 6,1 billones, un aumento del 235 % frente al mismo período de 2025. Le explicamos qué factores impulsaron los resultados y por qué preocupa la caída en la producción.

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Karen Vanessa Quintero Martínez
Karen Vanessa Quintero Martínez
04 de agosto de 2026 - 11:00 a. m.
Juan Carlos Hurtado, presidente encargado de Ecopetrol.
Juan Carlos Hurtado, presidente encargado de Ecopetrol.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Después de tres años de reportar caídas en los resultados financieros, este lunes Ecopetrol dio buenas noticias: en el segundo trimestre de 2026, las utilidades sumaron COP 6,1 billones. Esta cifra representa un aumento del 235 % frente al mismo período de 2025.

Los ingresos sumaron COP 40,2 billones, un aumento del 35 % frente al segundo trimestre del año pasado, el ebitda alcanzó COP 17,7 billones (un aumento del 59 %) con un margen ebitda del 44 % (6,5 puntos porcentuales por encima del mismo período del año anterior). Estos son los...

Karen Vanessa Quintero Martínez

Por Karen Vanessa Quintero Martínez

@Karenvaquinterokquintero@elespectador.com
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