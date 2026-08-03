Ecopetrol y Petrobras anuncian nuevo hallazgo de gas en el Caribe colombiano

Las labores de Petrobras se enfocan en la recomposición de las reservas de petróleo y gas mediante la exploración de nuevas fronteras y la actuación en asociación con otras empresas, buscando contribuir con el abastecimiento de la demanda global de energía durante la transición energética. Foto: Pixabay

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Tras las labores de perforación del pozo exploratorio Sandía-1, ubicado en aguas profundas del caribe colombiano, Ecopetrol y Petrobras confirmaron el descubrimiento de gas natural.

Este pozo se ubica a, aproximadamente, 42 kilómetros de la costa, a una profundidad de unos 1.285 metros, y a unos 18 kilómetros de los pozos Sirius-1 (descubridor de gas) y Sirius-2 (delimitador) y de 9 kilómetros del pozo Copoazu-1 (descubridor de gas).

Según lo explicado por las empresas, este descubrimiento refuerza el potencial de esta región del offshore colombiano, puedes sumar volúmenes de gas que pueden contribuir a la seguridad energética de Colombia.

“La perforación del pozo exploratorio Sandía-1 se inició el 12 de junio de 2026 alcanzando su profundidad final el 29 de julio, bajo altos estándares operacionales, respetando el medio ambiente y las personas. Los intervalos donde se comprobó la presencia de gas están siendo evaluados detalladamente mediante registros de pozo y posteriormente se llevarán a cabo análisis de laboratorio adicionales”, detalló Ecopetrol.

Estas obras de perforación se han realizado en el marco del contrato GUA-OFF-0, el cual está suscrito con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), con Petrobras International Braspetro y Ecopetrol, con una participación del 44,4 % y 55,6 %, respectivamente.

Las labores de Petrobras se enfocan en la recomposición de las reservas de petróleo y gas mediante la exploración de nuevas fronteras y la actuación en asociación con otras empresas, buscando contribuir con el abastecimiento de la demanda global de energía durante la transición energética.

Ecopetrol concluye que esta noticia confirma el gran potencial que se tiene en el Caribe Colombiano, así como el impacto positivo que ha tenido la campaña exploratoria adelantada costa afuera, con la cual se avanza por la senda para incrementar la oferta de gas en el país.

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