Ecopetrol y Petrobras venden el 100% del gas del proyecto Sirius

Este jueves, Ecopetrol y Petrobras anunciaron un negocio clave para la seguridad del abastecimiento de gas en el país: la venta anticipada del 100 % de la producción del campo Sirius, equivalente a 249 millones de pies cúbicos diarios (MPCD).

Este proceso, que consolida un cierre exitoso, involucró la firma de 66 contratos (bajo la modalidad de Contrato Firme Sujeto a Condiciones) con 17 empresas.

“Este hito marca el cierre exitoso del proceso anunciado por las dos compañías, el 30 de octubre de 2025, en el cual acordaron el mecanismo de comercialización conjunta para garantizar la asignación eficiente, transparente, pública y objetiva del gas natural de Sirius, descubierto costa afuera en el Caribe colombiano siendo parte del Contrato GUA-OFF-0”, informó Ecopetrol.

Este proceso se concluyó el 12 de diciembre, con las siguientes cantidades ofrecidas en cada producto: 113 MPCD a 6 años, 86 MPCD a 5 años y 50 MPCD a 3 años; sumando en total 249 MPCD y 66 contratos de compraventa de gas natural suscritos con 17 empresas.

El negocio fue calificado por Ecopetrol como el más grande en toda su historia, en un solo proceso.

“La comercialización del 100% de las cantidades ofrecidas en los distintos productos, demuestra la importancia del Proyecto Sirius y constituye un avance clave en la consolidación de su esquema de desarrollo”, añadió la empresa.

Tanto Ecopetrol como Petrobras reiteraron su compromiso con la eficiencia y promoción de un mercado de gas natural que sea competitivo en el país.

