Economía
Gobierno radicará ley de tarifas “con o sin acuerdos” con gremios: Edwin Palma

En entrevista con El Espectador, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anunció que el proyecto llegará al Congreso la próxima semana. El jefe de la cartera se refirió al mantenimiento de la regasificadora, las opciones de importación que generan tensión entre Ecopetrol y TGI, el futuro de Air-e, la transición energética y los subsidios de energía.

Karen Vanessa Quintero Martínez
08 de octubre de 2025 - 12:31 a. m.
Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, anunció que la próxima semana el Gobierno radicará en el Congreso la ley de tarifas.
Foto: Ómar Daniel Bernal Castaño

Nuevamente, las empresas temen un racionamiento de gas en Colombia durante el mantenimiento programado en SPEC, la regasificadora de Cartagena, que hoy es la única opción para importar. Por ahora el Ministerio de Minas y Energía ha dicho que todo está bajo control. Pero más allá de esta coyuntura es claro que en el corto plazo el país dependerá del gas del exterior para atender la demanda. “Sí hay escasez”, reconoció en esta entrevista Edwin Palma, jefe de la cartera.

Como la infraestructura actual no alcanzará en el corto plazo para...

