Edwin Palma, ministro de Minas y Energía: “sí hay escasez de gas en Colombia”

En esta entrevista, Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, anunció que el Gobierno radicará la ley de tarifas este mes en el Congreso. El jefe de la cartera explicó los cambios que busca el gobierno en los subsidios de energía, habló sobre las estrategias para enfrentar la escasez de gas en Colombia, los avances en la transición energética y las apuestas para el último año del gobierno Petro.