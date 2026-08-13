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EE. UU. acusa a 40 países de servir de puente para evadir aranceles

Entre los mencionados figuran los vecinos México y Canadá. También la Unión Europea, Taiwán, India, Japón, Corea del Sur y Vietnam.

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Agencia AFP
13 de agosto de 2026 - 09:00 p. m.
La práctica denunciada consiste en realizar el montaje final de los productos chinos en un país diferente para que no sean considerados como “hechos en China”, afirma el documento.
La práctica denunciada consiste en realizar el montaje final de los productos chinos en un país diferente para que no sean considerados como “hechos en China”, afirma el documento.
Foto: EFE - BONNIE CASH / POOL
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Unos cuarenta países, incluidos importantes socios comerciales de Washington, sirven como punto para reenviar productos, principalmente chinos, a Estados Unidos, como modo de eludir aranceles, según un informe de la Casa Blanca publicado el jueves.

Entre los mencionados figuran los vecinos México y Canadá. También la Unión Europea, Taiwán, India, Japón, Corea del Sur y Vietnam.

La práctica denunciada consiste en realizar el montaje final de los productos chinos en un país diferente para que no sean considerados como “hechos en China”, afirma el documento.

Esto permite a las empresas enviar productos terminados a Estados Unidos desde países con aranceles aduaneros más bajos, según el gobierno estadounidense.

El informe destaca que alrededor de cuarenta países “presentan un alto riesgo de reenvío” de productos, al ver allí una “red que opera tanto en líneas de producción como en líneas logísticas”.

Para Washington, esta práctica es ilegal.

“Desde hace años, China lleva a cabo una auténtica estafa mediante el reenvío de productos, enmascarando su origen durante el tránsito por unos cuarenta países, robándonos nuestro presupuesto en decenas de miles de millones de dólares”, acusó el asesor comercial de Donald Trump Peter Navarro durante una rueda de prensa telefónica.

“Un motor chino en un sillón reclinable vietnamita sigue siendo un motor chino y es un trabajo estadounidense destruido. El presidente Trump ha prometido poner fin a esta confiscación mediante aranceles más altos y una frontera mejor protegida”, añadió.

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Por Agencia AFP

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