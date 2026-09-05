Venezuela, nuevo frente de rivalidad entre EE. UU. y China

El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump (d), junto al presidente chino, Xi Jinping, en Zhongnanhai, Pekín. Foto: EFE - Portavoz del Ministerio de Exteriores de China via X

Venezuela se está convirtiendo en una pieza clave de las ambiciones de Donald Trump en el hemisferio y en un nuevo posible foco de rivalidad con China.

Tras anunciar planes para tomar el control de más de 65.000 millones de barriles de reservas de crudo de Venezuela, la administración Trump dejó claro que aquello era solo el comienzo. Ahora prepara una campaña para desplazar a China y a potencias como Rusia, a las que la Casa Blanca ha calificado de “actores extranjeros malignos”, con el objetivo de garantizar que “el dominio estadounidense en...