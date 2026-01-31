Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

EE. UU. importará la mayor cantidad de petróleo venezolano en un año

Estados Unidos recibirá este mes 275.000 barriles diarios de petróleo venezolano, el mayor volumen en un año, tras la flexibilización de sanciones y acuerdos con Chevron, Vitol y Trafigura.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Agencia Bloomberg
31 de enero de 2026 - 03:00 a. m.
Mientras China dejó de importar crudo en enero, refinerías de Texas y Luisiana aumentan compras. Exxon, en contraste, se muestra cautelosa por la inestabilidad política y el historial de expropiaciones en Venezuela.
Mientras China dejó de importar crudo en enero, refinerías de Texas y Luisiana aumentan compras. Exxon, en contraste, se muestra cautelosa por la inestabilidad política y el historial de expropiaciones en Venezuela.
Foto: EFE - Henry Chirinos

Estados Unidos está a punto de importar la mayor cantidad de petróleo venezolano en un año, luego de que la administración del presidente Donald Trump tomara medidas para controlar el suministro energético del país.

Una flota de 18 barcos cargados de crudo se dirige este mes a refinerías de Texas, Luisiana y Misisipi, la mayor cifra desde diciembre de 2024, según informes de transporte marítimo y movimientos de buques recopilados por Bloomberg. Las entregas combinadas de crudo a Estados Unidos alcanzarán unos 275.000 barriles al día, más del...

Por Agencia Bloomberg

Conoce más

Temas recomendados:

PremiumEE

Venezuela

Petróleo

Estados Unidos

Exportaciones

Importaciones

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.