EE. UU. importará la mayor cantidad de petróleo venezolano en un año

Mientras China dejó de importar crudo en enero, refinerías de Texas y Luisiana aumentan compras. Exxon, en contraste, se muestra cautelosa por la inestabilidad política y el historial de expropiaciones en Venezuela. Foto: EFE - Henry Chirinos

Estados Unidos está a punto de importar la mayor cantidad de petróleo venezolano en un año, luego de que la administración del presidente Donald Trump tomara medidas para controlar el suministro energético del país.

Una flota de 18 barcos cargados de crudo se dirige este mes a refinerías de Texas, Luisiana y Misisipi, la mayor cifra desde diciembre de 2024, según informes de transporte marítimo y movimientos de buques recopilados por Bloomberg. Las entregas combinadas de crudo a Estados Unidos alcanzarán unos 275.000 barriles al día, más del...