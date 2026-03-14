EE. UU. permite a Venezuela vender fertilizantes ante la escasez provocada por la guerra

Imagen de referencia. Foto: AFP - JESUS RICO

La Administración Trump autorizó a Venezuela a vender fertilizantes y otros productos petroquímicos a empresas estadounidenses, lo que supone una nueva flexibilización de las sanciones justo cuando la guerra con Irán reduce el suministro mundial de nutrientes esenciales para los cultivos.

La nueva medida, revelada el viernes en documentos del Departamento del Tesoro, amplía los esfuerzos de Estados Unidos por reintegrar gradualmente a Venezuela en el mercado energético mundial. La Casa Blanca pretende estimular la economía de este país...