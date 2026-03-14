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EE. UU. permite a Venezuela vender fertilizantes ante la escasez provocada por la guerra

La Casa Blanca amplió licencias para permitir que empresas estadounidenses compren fertilizantes y otros petroquímicos venezolanos, una medida destinada a aliviar la escasez de insumos agrícolas tras la guerra en Oriente Medio y a reactivar sectores clave de la economía venezolana.

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Agencia Bloomberg
14 de marzo de 2026 - 02:00 a. m.
Imagen de referencia.
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Foto: AFP - JESUS RICO

La Administración Trump autorizó a Venezuela a vender fertilizantes y otros productos petroquímicos a empresas estadounidenses, lo que supone una nueva flexibilización de las sanciones justo cuando la guerra con Irán reduce el suministro mundial de nutrientes esenciales para los cultivos.

La nueva medida, revelada el viernes en documentos del Departamento del Tesoro, amplía los esfuerzos de Estados Unidos por reintegrar gradualmente a Venezuela en el mercado energético mundial. La Casa Blanca pretende estimular la economía de este país...

Por Agencia Bloomberg

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Mauricio Murcia(05056)Hace 33 minutos
Que pereza este articulo mas claro para donde diciendo que estados unidos have esfuerzos p0r recuperar la economia de venezuela lo que hace es humillar todo un pais y el articulista ni el mas minimo comentario
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