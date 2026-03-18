EE. UU. suavizará sanciones a Venezuela para acceder a más petróleo tras guerra con Irán

Un buque petrolero transporta un cargamento de petróleo venezolano en Freeport, Texas, el 16 de enero. La flexibilización podría autorizar a compañías como ONGC Videsh, Maha Capital y J&F a reanudar operaciones. Foto: Bloomberg - Mark Felix

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Administración Trump tiene la intención de adoptar medidas adicionales para suavizar las sanciones al sector petrolero venezolano, en un intento por aumentar la producción de crudo ante la subida de los precios provocada por la guerra con Irán.

Las medidas, que podrían anunciarse ya esta semana, incluyen la concesión de más licencias individuales que permitan a las empresas extranjeras operar en Venezuela sin infringir las sanciones de EE. UU., según personas familiarizadas con el plan que pidieron no ser identificadas porque el plan aún no es público.

La administración también pondrá en marcha un mecanismo más amplio que facilitaría la entrada en Venezuela a un mayor número de empresas, según estas personas. No está claro si esa medida adoptaría la forma de una licencia general.

“La Administración ya ha expedido numerosas licencias generales para facilitar un rápido avance en los sectores minero y energético”, declaró Taylor Rogers, portavoz de la Casa Blanca, en un comunicado. “Seguiremos tomando medidas, cuando sea necesario, para restablecer la paz y la prosperidad en Venezuela”.

Entre las empresas que están a punto de recibir autorización del Departamento del Tesoro de EE. UU. para operar en Venezuela se encuentran una filial de la empresa estatal india ONGC Videsh Ltd, Maha Capital AB, con sede en Estocolmo, y J&F Investimentos, una unidad del gigante brasileño de la industria cárnica JBS Foods Group, según indicaron algunas de las fuentes.

El Departamento del Tesoro, ONGC Videsh y J&F no hicieron comentarios de inmediato. Maha se negó a hacer comentarios.

Hasta ahora, la Administración Trump solo ha concedido unas pocas licencias como parte de su plan para que las empresas privadas inviertan unos USD 100,000 millones durante la próxima década en la reconstrucción del deteriorado sector petrolero del país. Entre ellas se encuentran Chevron Corp., BP Plc, Shell Plc, Repsol SA, Eni SpA y Maurel et Prom SA.

Sin embargo, la guerra en Irán está presionando a Washington para que acelere sus esfuerzos en Venezuela, donde se encuentran algunas de las mayores reservas de crudo del mundo. Los futuros mundiales del petróleo se han disparado más de 40 % desde que Estados Unidos e Israel lanzaron sus ataques, lo que ha llevado los precios de la gasolina a su nivel más alto desde 2023.

Al igual que otras empresas interesadas en volver, la empresa energética estatal venezolana, Petróleos de Venezuela SA, le debe cientos de millones de dólares a ONGC Videsh. Reanudar las operaciones en el país podría permitir a ONGC Videsh llegar a un acuerdo con PDVSA para recuperar lo que se le debe.

En una conferencia sobre resultados celebrada el 13 de febrero, el director financiero de ONGC Videsh, Vivek Tongaonkar, afirmó que la empresa está a la espera de orientaciones del Gobierno de EE. UU. con respecto a Venezuela, señalando que “la tendencia es positiva”.

No está claro si la flexibilización de las sanciones petroleras a Venezuela se traducirá en un aumento de la producción a corto plazo. El país bombea actualmente alrededor de un millón de barriles al día, un tercio de su nivel máximo de la década de los noventa. La infraestructura energética del país se ha deteriorado significativamente desde entonces, debido a la mala gestión, el abandono, la corrupción y las sanciones.

Francisco Monaldi, director de política energética latinoamericana del Instituto Baker de Política Pública de la Universidad Rice, afirmó que Venezuela no está en condiciones de producir suficiente petróleo adicional con la rapidez necesaria para compensar el repunte de los precios mundiales. Prevé que Venezuela aumente su producción en no más de un tercio, es decir, 300 000 barriles diarios, en 2026, lo que supone una gota en el océano de la demanda mundial.

“Es algo totalmente marginal a corto plazo”, afirmó Monaldi en una entrevista.

Sin embargo, la Administración Trump ha estado presionando para introducir más petróleo en el mercado desde cualquier lugar posible. A principios de este mes, suavizó temporalmente algunas sanciones sobre el crudo ruso destinadas a presionar al presidente Vladimir Putin para que pusiera fin a su guerra en Ucrania. También ha moderado, por ahora, su presión para que la India deje de comprar petróleo ruso.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.