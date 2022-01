EE.UU. advierte que escasez de chips se extenderá hasta la segunda mitad de 2022

Estados Unidos se muestra preocupado por la escasez de chips por la pandemia. Foto: krystiannawrocki

Funcionarios de Estados Unidos planean investigar reclamos sobre posibles aumentos de precios de chips utilizados por fabricantes de dispositivos médicos y automóviles, según informó este martes la secretaria de Comercio, Gina Raimondo.

“No estamos ni siquiera cerca de estar fuera de peligro en lo que se refiere a los problemas de oferta de semiconductores”, dijo Raimondo en una sesión informativa con periodistas sobre los hallazgos de un reporte de la industria que su agencia llevó a cabo y que fue publicado el martes.

El reporte, basado en información de más de 150 empresas en la cadena de suministro de chips, muestra que “existe un desajuste significativo y persistente entre la oferta y la demanda de semiconductores”. Las empresas no ven que el problema se resuelva en los próximos seis meses.

El documento destaca las limitadas opciones disponibles para la administración de Biden en su intento de responder a la crisis, que ha provocado retrasos en la producción de dispositivos electrónicos e interrupciones en la industria automotriz.

La escasez de chips también es un factor clave en el aumento de la inflación, tema que atormenta al presidente, Joe Biden, y que amenaza con ayudar a cambiar el control del Congreso a favor de los republicanos en las elecciones intermedias de noviembre.

El inventario promedio ha caído de 40 días a menos de cinco días, lo que no deja margen para el error, señaló Raimondo.

Cualquier interrupción para los fabricantes en el extranjero, como un brote de COVID-19 o un incidente relacionado con el clima, podría provocar interrupciones en la producción en Estados Unidos.

“La cadena de suministro de los semiconductores sigue siendo frágil”, indica el reporte, a pesar de meses de trabajo de la Administración Biden para tratar de aliviar la escasez. “La demanda continúa superando con creces oferta”.

La mayoría de los ejecutivos de la industria han advertido que la escasez no disminuirá hasta la segunda mitad de este año, en tanto que algunos productos seguirán retrasándose por la escasez de piezas hasta 2023. Si bien es posible que la industria nunca pueda escapar de su naturaleza de montaña rusa, el auge actual de la demanda podría durar hasta 2025.

La escasez está afectando particularmente a las industrias de dispositivos médicos, banda ancha y automóviles. Los funcionarios estadounidenses planean concentrarse de inmediato en resolver los cuellos de botella en esas cadenas de suministro.

La Administración también investigará el potencial aumento de precios para ciertos tipos de semiconductores que han tenido “precios inusualmente altos” durante la escasez de oferta, según el reporte. Raimondo dijo que son los intermediarios, particularmente en los sectores de automóviles y dispositivos médicos, los que parecen estar cobrando esos precios más altos.

Muchos semiconductores se venden a través de distribuidores externos como Avnet Inc. y Arrow Electronics Inc. que tradicionalmente han actuado como intermediarios entre los fabricantes de productos electrónicos y los fabricantes de semiconductores. Algunas empresas, como Texas Instruments Inc., están buscando cambiar ese modelo, forjando relaciones más directas con los compradores de chips.

La agencia no encontró ninguna señal de acaparamiento de chips, que anteriormente se creía que había sido un factor que contribuía a la escasez.

La administración Biden exigió el año pasado que las empresas de la cadena de suministro de semiconductores proporcionen información sobre la oferta y la demanda de estos para ayudar a identificar cuellos de botella. Los proveedores y consumidores de chips en ocasiones se han acusado mutuamente de incorrección y ofuscación en sus transacciones.

