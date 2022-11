EEUU autorizó a la petrolera Chevron reanudar sus operaciones en Venezuela

Una vez que se levanten las sanciones, los proyectos de Chevron podrían triplicar la producción de petróleo a alrededor de 200.000 barriles por día.

La administración Biden otorgó al gigante petrolero Chevron Corp. una licencia para reanudar la producción de petróleo en Venezuela después de que las sanciones estadounidenses detuvieran todas las actividades de perforación hace casi tres años.

El indulto coincidió con la reanudación de las conversaciones de las facciones políticas enfrentadas de Venezuela el sábado con un acuerdo para trabajar juntos en un plan de gastos humanitarios.

Chevron recibió una licencia de seis meses que autoriza a la empresa a producir petróleo o derivados del petróleo en Venezuela, según una licencia general del Departamento del Tesoro de EE.UU.

Lea también: EE.UU. podría no volver a construir una nueva refinería: Chevron

El perforador con sede en San Ramón, California, también puede reanudar las exportaciones de petróleo crudo que se habían detenido desde 2019, cuando Estados Unidos intensificó las sanciones contra el productor de la OPEP. En 2020, antes de que EE. UU. ordenara el cese completo de las operaciones de perforación, la participación de Chevron en la producción de crudo venezolano era de 15.000 barriles por día.

El alivio de las sanciones se produce después de que los mediadores de Noruega anunciaran el reinicio de las conversaciones políticas entre el presidente Nicolás Maduro y la oposición este fin de semana. El regreso de Venezuela a la mesa de negociaciones fue una condición clave para la flexibilización de las restricciones a la producción de crudo de la nación dependiente del petróleo.

Con la Unión Europea dispuesta a prohibir las importaciones de petróleo crudo de Rusia el 5 de diciembre, EE. UU. está tratando de aliviar una crisis energética que ha provocado inflación y desaceleró el crecimiento en todo el mundo.

El indulto no significa que la producción de petróleo se disparará en el corto plazo. Podría tomar “meses y años para comenzar a mantener y restaurar campos y equipos y cambiar cualquier actividad de inversión”, dijo el director ejecutivo de Chevron, Mike Wirth, en octubre.

Una vez que se levanten las sanciones, los proyectos de Chevron podrían triplicar la producción de petróleo a alrededor de 200.000 barriles por día en un período de seis meses a un año desde los 150.000 actuales, dijo una persona con conocimiento de la situación a principios de este año.

La producción de petróleo en Venezuela ha repuntado este año a 679.000 barriles por día, pero todavía está lejos de los 2,9 millones de barriles que producía hace una década. La producción se desplomó luego de las sanciones y la mala gestión de los campos petroleros y las refinerías bajo los gobiernos socialistas de Hugo Chávez y Maduro.

Las rondas anteriores de conversaciones entre Maduro y la oposición colapsaron, la más reciente en octubre de 2021. Desde entonces, el interés en reanudar las negociaciones ha cobrado impulso a medida que Venezuela enfrenta una mayor competencia de barriles rusos e iraníes en Asia, el principal destino de su producción de crudo.

La empresa estatal de energía de Venezuela, PDVSA, no recibirá dividendos por la reanudación de la producción y las ventas de petróleo por parte de las empresas conjuntas de Chevron, según la licencia. A Chevron se le prohibirá cualquier transacción con Irán o tratos con entidades de propiedad o controladas por Rusia en Venezuela.

La decisión de la OFAC también permite que los proveedores de servicios petroleros estadounidenses Halliburton Co., Schlumberger Ltd., Baker Hughes Co. y Weatherford International Plc. para reiniciar labores, dijo Hacienda. La licencia es válida hasta el 26 de mayo de 2023.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.