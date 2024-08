El 1° de septiembre se normalizará distribución de combustible de avión: Ecopetrol

La IATA, la asociación de aerolíneas en Colombia, señaló que de ser necesario dejar de operar vuelos, “no será por la voluntad de las aerolíneas, sino por un evento de fuerza mayor que genera una reducción en el abastecimiento del combustible del país”. Imagen de referencia. Foto: Andrés Torres

Este lunes, 26 de agosto, el Gobierno Nacional y Ecopetrol entregaron un balance sobre la contingencia que se ha presentado en los últimos días en el transporte aéreo nacional por cuenta de los problemas de abastecimiento de combustible para aviones.

Andrés Camacho, ministro de Minas y Energía, insistió en que “combustible de aviación tenemos, el país tiene garantía de abastecimiento” y que lo que se está revisando son las cadenas de suministro y las comercializadoras, “para verificar toda la línea logística que permita que el abastecimiento en el país esté cubierto”.

¿Hay escasez de combustible para aviones en Colombia?

Cifras entregadas por Ecopetrol dan cuenta de que las aerolíneas del país demandan, aproximadamente, unos 35.000 barriles diarios de combustible JET A1 que les son enviados a través de distribuidoras mayoristas (como Terpel o WFS).

“En los últimos tres meses se han venido reportando incrementos del 6 %, pasando de 35.000 a 37.000 barriles diarios y a 41.000 para los próximos meses”, mencionó este lunes Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, en una rueda de prensa.

En palabras del directivo, a este incremento en la demanda se le sumó el fallo eléctrico que ocurrió el pasado 16 de agosto en la Refinería de Cartagena, lo cual causó un déficit en los despachos de combustible. Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), las afectaciones en la refinería terminarán afectando al 8 % de la demanda en las aerolíneas comerciales.

Roa reiteró que esta semana la Refinería de Cartagena operará con normalidad y que hacia el mediodía de este lunes 26 de agosto estará entregando 5.000 barriles adicionales a los 13.000 que venía entregando al sistema de producción mayorista. “Con esto, estamos garantizando la disponibilidad del 95 % (en el combustible de avión)”, señaló el presidente de Ecopetrol.

Así mismo, Roa confirmó que se importarán 100.000 barriles de combustible JET A1 para cubrir los inventarios agotados de las aerolíneas y para cubrir los incrementos en la demanda de los próximos meses.

“Con esta importación, estaríamos recuperando el 100 % de disponibilidad. Recuperaríamos la disponibilidad el 1 de septiembre”, dijo Ricardo Roa.

Ecopetrol se comprometió a hacer un monitoreo permanente de la producción en Reficar (la Refinería de Cartagena) y a mantener la producción en la Refinería de Barrancabermeja.

¿Hay afectaciones en vuelos?

María Constanza García, ministra de Transporte, comentó que el pasado domingo 25 de agosto inició un monitoreo “aeropuerto por aeropuerto” de la operación aeronáutica en el país.

“Hasta el día de ayer, no teníamos reportes de operaciones canceladas por una causa asociada a esta circunstancia de los combustibles”, indicó García.

“Algunas aerolíneas han tomado la decisión de no vender tiquetes para mantener una flexibilidad en los vuelos. Tener espacio. Si bien no hay una cancelación de vuelo, es más una decisión preventiva que toman algunas aerolíneas para tener ese margen”, precisó la ministra, quien añadió que el domingo se reportaron cancelaciones que no tienen que ver con los combustibles, sino con una calibración de pistas en el aeropuerto de Cúcuta y en El Dorado, en Bogotá.

Desde la cartera de Transporte se anunció que este lunes se hará un monitoreo de las 1.700 operaciones (vuelos) previstas en los aeropuertos del país.

Las medidas del Gobierno para esta semana

El ministro Camacho enfatizó en que esta semana continuará el monitoreo de las cifras de oferta y demanda de combustible de todas las aerolíneas y aeropuertos.

“Iniciamos el día de hoy (lunes 26 de agosto) unas inspecciones a cada una de las comercializadoras para verificar sus inventarios y hemos solicitado a la Superintendencia de Industria y Comercio para verificar posibles fluctuaciones y las condiciones del mercado que se han presentado durante esta contingencia”, indicó Andrés Camacho, quien agregó que durante esta semana se hará un seguimiento diario de cada uno de los aeropuertos.

De acuerdo a lo indicado con el Gobierno, el sector aeronáutico coordinará con Ecopetrol y la cartera de Minas para revisar los niveles de abastecimiento que permitan el funcionamiento normal de la operación aeronáutica.

Puntualmente, el Ministerio de Minas realizará labores de vigilancia y control en las instalaciones de empresas comercializadoras de JET A1 para “detallar el inventario y las estrategias rápidas de entrega del combustible a todos los aeropuertos del país”.

