El 20% de las estaciones verificadas no ha aplicado la rebaja al precio de la gasolina

(Imagen de referencia) Se iniciarán los procesos sancionatorios en contra de las estaciones de servicio en las que se encontraron estas irregularidades. Foto: AFP - ALEXANDER NEMENOV

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Recientemente el Ministerio de Minas y Energía realizó visitas de verificación en 86 estaciones de servicios, ubicadas en distintas ciudades del país.

Tras esta labor se iniciaron procesos administrativos contra 70 de estas, pues se detectaron incumplimientos laborales, técnicos y en precios de la gasolina.

Sobre esto último, se encontró que el 20 % de las estaciones de servicio no han aplicado las reducciones al precio de la gasolina, las cuales fueron ordenadas desde el primero de febrero por parte del Ministerio de Hacienda.

El incumplimiento de esta instrucción se evidenció especialmente en estaciones ubicadas en Tocancipá, Yumbo, Buenaventura y La Dorada.

El informe de estos incumplimientos fue trasladado a la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la autoridad competente para adelantar las actuaciones correspondientes para imponer sanciones y multas, según lo previsto en el régimen sancionatorio.

“El ministerio reafirma que continuará fortaleciendo las acciones de inspección, vigilancia y control en las estaciones de servicio del país, con el propósito de garantizar el cumplimiento de la normativa, proteger a los trabajadores y asegurar que las decisiones del Gobierno se traduzcan en beneficios reales para los ciudadanos”, concluyó la cartera.

En lo que va del año, el Ministerio de Hacienda ha anunciado dos recortes en el precio del galón de gasolina, cada uno de ellos por COP 500.

Con elmás reciente ajuste, el precio promedio nacional pasó de COP 15.557 a COP 15.057 por galón.

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