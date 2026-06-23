El 79 % de los colombianos se arrepiente de cómo gastó la prima: así puede aprovecharla

Consejos para invertir correctamente la prima de mitad de año. Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Millones de trabajadores en Colombia ya recibieron, o recibirán, la prima de fin de año. La pregunta que muchos suelen hacerse es ¿cómo la voy a administrar?

Según el Índice de Arrepentimiento Financiero (IAF), desarrollado por Mejor CDT, la mayoría resulta tomando malas decisiones con este dinero, ya que el 79 % de los colombianos se arrepiente de la manera en que utilizó estos recursos.

Según lo explicado por Compensar, más allá de cubrir necesidades inmediatas, este dinero puede convertirse en una herramienta para fortalecer las finanzas personales, ya sea mediante el pago de deudas, el ahorro para objetivos futuros o la inversión en experiencias significativas.

“La clave está en definir prioridades y encontrar un equilibrio entre la responsabilidad financiera y el bienestar personal, destinando este recurso de manera estratégica”, detalla.

A pesar de que las cifras muestran que casi 8 de cada 10 personas se arrepienten de la forma en la que han gastado su prima, otros análisis, como el elaborado por Creditop, revelan que cada vez más consumidores le está dando un uso más estratégico a estos dineros.

“Muchas personas prefieren conservar parte de su liquidez para atender otros compromisos durante el segundo semestre y financiar aquellas compras que pueden distribuir en el tiempo de forma responsable”, señaló Daniel Garzón, CEO de Creditop.

¿Cómo gestionar inteligentemente la prima?

Lo que recomiendan los expertos es que se debe priorizar las deudas (especialmente si tienen una alta tasa de interés) o las inversiones sobre el gasto. Estas son algunas opciones.

Priorice el pago de deudas: si tiene obligaciones financieras, como tarjetas de crédito, créditos de libre inversión o préstamos con tasas de interés elevadas, destinar una parte de la prima a reducir o saldar estas deudas puede ser una decisión acertada. A largo plazo, esto le permitirá contar con una mayor liquidez y fortalecer su salud financiera.

Cree un fondo de emergencia: contar con un colchón financiero para imprevistos es una medida recomendable, ya que le permitirá afrontar emergencias sin recurrir al endeudamiento. Los expertos sugieren que este fondo equivalga a entre tres y seis meses de gastos básicos.

Impulse un ahorro para una meta específica: si tiene un objetivo en mente, como realizar un viaje, renovar un electrodoméstico o hacer una compra importante, la prima puede ser el punto de partida para comenzar a ahorrar. De esta manera, evitará depender del crédito para alcanzar esa meta.

Destine una parte al bienestar personal: no todo debe enfocarse en el ahorro. También es importante reservar una porción de este ingreso para el disfrute personal y reconocer el esfuerzo realizado durante el año. Los expertos recomiendan destinar un porcentaje a actividades de entretenimiento o bienestar.

Aplique la regla 50-30-20: una forma sencilla de distribuir la prima es seguir esta metodología, que consiste en destinar el 50 % al pago de deudas y obligaciones financieras, el 30 % al ahorro e inversión y el 20 % a gastos personales, ocio o proyectos familiares.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.