Economía
Antes de la primera máquina, Aerocafé ya entró en su punto de no retorno

No será la pista la que defina el destino del Aeropuerto del Café, sino los próximos diez meses mudos: el cierre de la ingeniería de detalle, donde se tomarán decisiones irreversibles para un aeropuerto que aspira a mover 400.000 viajeros en su primer año.

Alejandro Rodríguez Torres
29 de diciembre de 2025 - 12:00 a. m.
Imagen generada con inteligencia artificial (Gemini, Nano Banana), inspirada en La creación de Adán, de Miguel Ángel.
Foto: Nano Banana, Gemini.

Antes de que la primera máquina hiera la tierra, Aerocafé ya habrá tomado las decisiones que lo pueden salvar o condenar, y será en esos meses mudos cuando los nubarrones de zozobra se asomen en las montañas de Palestina (Caldas) por el cierre del régimen ingenieril, que decide si el proyecto cumple la promesa de medio siglo o vuelve a ser, como tantas veces, un expediente inconcluso que se acumula en la memoria interminable de los sueños rotos.

Desde su concepción en 1977, el Aeropuerto del Café fue una obra que siempre parecía comenzar y...

Comunicador social y periodista apasionado por el mundo digital y la edición multimedia. Desde mayo de 2024 escribe en la sección Negocios sobre infraestructura y transporte. Le encanta la literatura y debatir hasta agotar las ideas.@alejandrorodtarodriguezt@elespectador.com
