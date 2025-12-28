Antes de la primera máquina, Aerocafé ya entró en su punto de no retorno

Imagen generada con inteligencia artificial (Gemini, Nano Banana), inspirada en La creación de Adán, de Miguel Ángel. Foto: Nano Banana, Gemini.

Antes de que la primera máquina hiera la tierra, Aerocafé ya habrá tomado las decisiones que lo pueden salvar o condenar, y será en esos meses mudos cuando los nubarrones de zozobra se asomen en las montañas de Palestina (Caldas) por el cierre del régimen ingenieril, que decide si el proyecto cumple la promesa de medio siglo o vuelve a ser, como tantas veces, un expediente inconcluso que se acumula en la memoria interminable de los sueños rotos.

Desde su concepción en 1977, el Aeropuerto del Café fue una obra que siempre parecía comenzar y...