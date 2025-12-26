El avalúo de los predios de vivienda aumentó 3,45 % en 2025: DANE

En once ciudades el índice bajó en comparación con 2024. Foto: Pixabay

Este año, el precio de los predios con uso residencial en Colombia aumentó en doce de las principales ciudades. Así lo reveló recientemente el Departamento Administrativo Nacional de Estadística con la publicación del índice de Valoración Predial (IVP).

Este indicador permite calcular la variación promedio de los precios de los predios con destino habitacional en las ciudades capitales de Colombia (sin incluir Bogotá)

“El IVP da cuenta de la variación anual promedio de los avalúos comerciales, sin embargo, no se constituye como una herramienta sustitutiva de ejercicio de avaluó”, detalla el DANE.

En 2025, el valor promedio de los predios aumentó 3,45 %.

Así se comportó el índice en las ciudades capitales:

Manizales: 3,53% en 2024 y 6,48% en 2025 (↑ 2,95 p.p.)

Pasto: 4,06% en 2024 y 5,97% en 2025 (↑ 1,91 p.p.)

Popayán: 3,59% en 2024 y 5,54% en 2025 (↑ 1,95 p.p.)

Tunja: 4,62% en 2024 y 5,35% en 2025 (↑ 0,73 p.p.)

Armenia: 4,87% en 2024 y 5,19% en 2025 (↑ 0,32 p.p.)

Pereira: 2,90% en 2024 y 4,87% en 2025 (↑ 1,97 p.p.)

Sincelejo: 3,33% en 2024 y 4,54% en 2025 (↑ 1,21 p.p.)

Valledupar: 3,96% en 2024 y 4,27% en 2025 (↑ 0,31 p.p.)

Montería: 3,59% en 2024 y 4,06% en 2025 (↑ 0,47 p.p.)

Villavicencio: 3,59% en 2024 y 3,77% en 2025 (↑ 0,18 p.p.)

Total nacional: 3,84% en 2024 y 3,45% en 2025 (↓ 0,39 p.p.)

Florencia *: 5,48% en 2024 y 3,06% en 2025 (↓ 2,42 p.p.)

Ibagué: 4,12% en 2024 y 3,04% en 2025 (↓ 1,08 p.p.)

Santa Marta: 2,57% en 2024 y 2,96% en 2025 (↑ 0,39 p.p.)

Riohacha: 4,29% en 2024 y 2,96% en 2025 (↓ 1,33 p.p.)

Neiva: 4,89% en 2024 y 2,91% en 2025 (↓ 1,98 p.p.)

Medellín: 3,22% en 2024 y 2,90% en 2025 (↓ 0,32 p.p.)

Cali: 3,76% en 2024 y 2,86% en 2025 (↓ 0,90 p.p.)

Barranquilla: 4,82% en 2024 y 2,79% en 2025 (↓ 2,03 p.p.)

Bucaramanga: 5,57% en 2024 y 2,78% en 2025 (↓ 2,79 p.p.)

Cartagena: 3,38% en 2024 y 2,69% en 2025 (↓ 0,69 p.p.)

Cúcuta: 3,31% en 2024 y 2,56% en 2025 (↓ 0,75 p.p.)

Quibdó: 2,17% en 2024 y 2,23% en 2025 (↑ 0,06 p.p.)

“De las veintidós ciudades que conforman el IVP del año 2025 en relación con 2024, doce experimentaron variaciones superiores a las registradas en el año precedente. Las ciudades que presentaron las mayores diferencias en puntos porcentuales fueron: Manizales (2,95 puntos porcentuales), Pereira (1,97 puntos porcentuales) y Popayán (1,95 puntos porcentuales)”, informó el Dane.

Las variaciones inferiores se registraron en once ciudades. En este aspecto, las mayores diferencias se concentraron en Bucaramanga (-2,79 puntos porcentuales), Florencia (-2,42 puntos porcentuales), Barranquilla (-2,03 puntos porcentuales) y Neiva (-1,98 puntos porcentuales).

