El Banco de la República estima que la economía colombiana crecerá 2,6 % en 2025

La economía seguirá creciendo en los próximos años. Foto: CNN en Español

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Algunos expertos consideran que la economía colombiana es cíclica. Es decir, hay temporadas donde aspectos como la inflación y el crecimiento del PIB alcanzan niveles preocupantes, mientras que hay otras donde se muestran alentadoras.

Lo que las principales cifras muestran es que el país se encuentra en esa senda de recuperación, por lo que las proyecciones para 2025 y 2026 son favorables.

Según el más reciente informe de política monetaria publicado por el Banco de la República, solo en 2023 la inflación retrocedió 4,1 puntos porcentuales, al pasar del 9,3 % al 5,2 %.

El emisor explica que esto se debió, principalmente, a menores aumentos en los precios de algunos bienes y servicios regulados (como los servicios públicos y los combustibles), además de las comidas por fuera del hogar, entre otros.

El banco también resaltó que las acciones aplicadas en la política monetaria (que es donde su junta directiva tiene control, pues periódicamente se ajustan las tasas de interés para mantener a raya el crecimiento de la inflación), así como los ajustes que se han consolidado en la actividad económica, han contribuido en la lucha contra la carestía.

Sin embargo, destacan que la reducción hubiera sido más pronunciada, de no haber sido por la indexación a la alta tasa de interés que se registró en 2023, así como a las presiones en los costos laborales (salario mínimo).

Sobre esto hay que recordar que la meta que persigue el Banco de la República es que la inflación alcance el 3 %, objetivo que se lograría en los próximos dos años.

Le puede interesar: Exportaciones en 2024: menos petróleo y más café en la oferta de Colombia al mundo

“La indexación de los precios de algunos bienes y servicios a una inflación más baja y los efectos acumulados de las decisiones de política monetaria serían factores que seguirían acercando la inflación hacia la meta. No obstante, las presiones provenientes del reciente aumento del salario mínimo, y las derivadas del comportamiento de la tasa de cambio en un entorno de elevada incertidumbre global, podrían hacer que la reducción de la inflación sea más lenta que lo proyectado”, analiza el banco en su reporte.

También es favorable que la economía colombiana siga fortaleciéndose. Se estima que la actividad económica creció 1,8 % en 2024, y se espera que este año esa cifra cierre en 2,6 %, y que en 2026 sea del 3,4 %.

Gran parte de esta recuperación se ha logrado por el buen comportamiento del consumo de los hogares, así como las señales que indican que la inversión también ha ido mejorando.

“El aumento del gasto en maquinaria y equipo, la construcción de obras civiles y la recuperación de los inventarios estarían impulsando la recuperación de la inversión. El consumo privado (de los hogares) ha crecido, apoyado por unas tasas de interés más bajas, un mejor desempeño del acceso al crédito y el aumento en el ingreso disponible”, puntualizó el banco.

La tasa de desempleo también ha mostrado un comportamiento favorable pues en diciembre consolidó una reducción importante de cara al mismo mes del año inmediatamente anterior, aunque el balance de todo el año permaneció igual a 2023 (se estancó su reducción).

En todos estos factores, asegura el banco, ha sido importante el rol que ha desempeñado en la política monetaria, pues los ajustes que le ha venido haciendo a la tasa de interés han permitido que la demanda se vaya nivelando con la oferta, lo que a su vez le ha brindado luz verde para recortar las tasas y permitir que la economía se vaya reactivando, al tener los colombianos una mayor capacidad de gasto vía crédito.

“Desde finales de 2023 la Junta Directiva del Banco de la República ha reducido la tasa de interés de política monetaria en 375 pb, situándola en 9,5 %. Esto es compatible con que la inflación se acerque a la meta del 3 % en los próximos dos años y con la recuperación gradual de la actividad económica hacia niveles sostenibles”, señaló.

Aunque hay que tener en cuenta que en su más reciente reunión, la junta directiva del banco optó por mantener las tasas. Desde diversos sectores se ha insistido en que la velocidad con la que se está reduciendo los tipos de interés no es la deseada, y que esto ha sido un impedimento para que el país consolide una reactivación de su economía. No obstante, el banco tiene soportes técnicos que sustentan sus decisiones pues, insiste, aún no termina la lucha contra la elevada inflación.

“En este sentido, las decisiones sobre la tasa de interés de política monetaria continúan apoyando la recuperación sostenible del crecimiento económico y mantienen la prudencia requerida en vista de los riesgos que subsisten sobre el comportamiento de la inflación”, concluyó.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Pronto tendremos al aire el boletín de noticias económicas, en el que además de actualidad encontrarán consejos de emprendimiento y finanzas. Si desean inscribirse, pueden ingresar aquí.