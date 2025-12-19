El Banco de la República mantuvo las tasas de interés: estas son las razones

Germán Ávila, ministro de Hacienda, y Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, en la rueda de prensa sobre tasas de interés. Foto: Banco de la República

Este viernes, la junta directiva del Banco de la República decidió, por quinta vez consecutiva, mantener las tasas de interés de política monetaria en 9,25 %, en línea con las proyecciones del mercado. Este año el Banco de la República sólo ha efectuado un recorte, en abril.

El principal argumento está en la inflación. Si bien en noviembre la variación anual del Índice de Precios al Consumidor se ubicó en 5,3 %, 21 puntos básicos menos que en octubre, todavía está por encima del cierre de 2024. La inflación básica (sin alimentos ni regulados) se ubicó en 4,9 %, inferior al 5,2 % observado a finales de 2024.

Buena parte de la labor del Banco de la República es mantener el crecimiento de los precios dentro de un margen que considera saludable. En Colombia, la meta de inflación es de 3 %. La junta argumentó que, en este momento, es mejor la cautela.

Los codirectores tuvieron en cuenta que las expectativas de inflación a uno y dos años aumentaron en mayor grado que la inflación observada. Para la decisión, también se consideró que el PIB creció a una tasa anual del 3,4 % en el tercer trimestre, excediendo los pronósticos del equipo técnico 3 %, y que la demanda interna impulsó el crecimiento anual, con una expansión del consumo total del 5,6 %.

El Banco de la República destacó que, como el Congreso dijo no a la ley de financiamiento (en la práctica una reforma tributaria por COP 16,3 billones), el Gobierno necesita equilibrar el Presupuesto General de la Nación 2026. También señaló que el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos en el tercer trimestre del año fue de 2,4% del PIB, superior al registrado en el mismo trimestre de 2024.

El ajuste en las tasas de interés se ha hecho a un ritmo más lento del que preferiría la administración de Gustavo Petro, que sostiene que bajar las tasas es necesario para reactivar la economía, especialmente en un momento fiscal complejo.

“En nuestra opinión, sigue siendo necesario y conveniente la reducción de la tasa de interés de referencia. Hemos consolidado indicadores macroeconómicos favorables, que nos permitirían recortar las tasas. En el tercer trimestre hubo un crecimiento de 3,6 %, eso nos pone en la senda de un crecimiento cercano al 2,9 % en 2025. Esta dinámica es la que debemos mantener. Además, la inflación se redujo en noviembre y la tendencia conduce a pensar que se va a reducir a 5,2 % en diciembre”, dijo Germán Ávila, ministro de Hacienda.

Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, explicó que la inflación seguramente cerrará el año en una cifra cercana al cierre de 2024, 5,2 %. “Después de una fuerte reducción en 2023 y 2024, el proceso de desaceleración de la inflación de trancó desde finales de 2024. Esperamos que se retome en 2026. En la medida que eso pase y la desaceleración conduzca a que la inflación esté en el rango aceptable de más o menos un punto porcentual de la meta a finales del año entrante, y que termine 2027 en el 3 %, será más fácil mantener tasas estables. De otra forma existiría el riesgo de tener que hacer más restrictiva la política monetaria”.

El gerente agregó que la tasa de interés real (la tasa de interés de política menos la inflación) se ha reducido en los últimos meses, por el aumento en la inflación, y, en ese sentido, la política monetaria es menos contractiva que hace unos meses. “Será fundamental hacer seguimiento de las expectativas y de todas las variables que puedan afectar la convergencia de la inflación a la meta”.

La tasa de política monetaria que fija el Banco de la República afecta las otras tasas de la economía (como las de los créditos). Con tasas altas, básicamente, es más caro endeudarse y, por ende, se espera que las personas consuman menos y se contenga el aumento de los precios.

Entre septiembre de 2021 y abril de 2023, la junta decidió aumentar las tasas de interés hasta el 13,25 % y mantenerlas varios meses para contener la inflación, que subió en medio de la reactivación económica después de la pandemia (tocó techo en marzo de 2023, cuando se ubicó en 13,34 %). Como los precios cedieron, el Emisor empezó a recortar los tipos de interés en diciembre de 2023.

¿Emergencia económica?

La situación fiscal es una de las principales preocupaciones del país. Ávila dijo que el Gobierno ha hecho un esfuerzo de equilibrio fiscal porque los ingresos tributarios no crecieron al ritmo previsto. Para 2026, el jefe de la cartera destacó que hay varios obstáculos, incluyendo restricciones para la contratación pública por la ley de garantías y el hundimiento de la tributaria.

Ávila dijo que el Gobierno está terminando de “concretar” la alternativa de declarar emergencia económica, con la que pretenden que los recursos que no se lograron con la reforma tributaria para financiar el presupuesto, se logren “a través de la declaración de emergencia económica”. El jefe de la cartera dijo que el decreto de emergencia económica se presentará hoy y los reglamentarios la próxima semana.

El ministro dijo que el Gobierno buscará los nuevos recursos con los mismos impuestos que traía la ley de financiamiento y por COP 16,3 billones. “Esperamos que la Corte Constitucional estudie con cuidado y detalle la propuesta de emergencia económica y los decretos reglamentarios para que avale la decisión que el gobierno tomará, que consideramos válida y bien sustentada”.

Frente a la pregunta por los hechos sobrevinientes que explicarían la emergencia económica, Ávila dijo que en los últimos 30 años “no existe antecedente” en el cual el Congreso apruebe un presupuesto, asociado a una ley de financiamiento, y dos meses después, niegue la ley. “Es una especie de trampa que le hace el Congreso al país”, dijo.

Agregó que hay impactos derivados, por ejemplo, en el sector salud: “La misma Corte Constitucional, en fallos y autos recientes, ha demandado al Minsalud que se equipare de la unidad por capitación que se paga para los servicios de salud en el sistema subsidiado, equilibrarlos con el sistema contributivo. La decisión tiene un costo de cerca de COP 3,3 billones”.

Para Ávila, se está poniendo en riesgo el pago de los servicios de subsidio a la energía, que tendría alto impacto, especialmente en la Caribe, al no contar con recursos para entender los subsidios a los estratos 1,2 y 3. “Son dos ejemplos de derechos fundamentales que se están poniendo en riesgo como resultado de esta acción del Congreso”.

Agregó que hay otros hechos de especial preocupación: garantizar que se pueda cumplir con las vigencias futuras, anualmente son abonos por cerca de COP 15 billones que deben estar incorporados en el presupuesto de inversión, y el pago de sentencias judiciales que son compromisos constitucionales.

Ávila argumentó que hay una “seria situación de seguridad nacional”, por ataques a la fuerza pública en Cesar y Cauca, y el uso de drones por parte de organizaciones criminales, con los que están afectando la infraestructura de las Fuerzas Militares. “Esta circunstancia obliga a equilibrar la inversión para para asegurar los desarrollos tecnológicos necesarios en sistemas de antidrones, por ejemplo, para garantizar que la utilización de estas tecnologías no esté fácilmente al acceso de las organizaciones armadas. Creemos que esto demanda acciones presupuestales inmediatas”.

Efectos para las tasas a las que se endeuda el Gobierno

Ávila argumentó que mantener las tasas de referencia muy por encima de la inflación, “conduce a que se mantengan tasas elevadas para el endeudamiento público en la generación de recursos necesarios para el financiamiento del Gobierno Nacional”. Agregó que si se reduce la tasa de referencia, también se reduce la tasa con la que se colocan los TES de deuda interna, que es el 68 % del total de la deuda.

El ministro agregó que quienes se ven beneficiados con estas decisiones de mantener alta la tasa de interés, e impactan la tasa de colocación de los títulos de deuda pública, son los tenedores de los títulos. “Allí están los actores privados que se benefician de tener tasas elevadas, mientras el presupuesto carga con el costo del servicio de la deuda a tasas que podrían ser inferiores”, dijo Ávila.

Salario mínimo

Frente a la pregunta por la concertación del salario mínimo, el ministro Ávila dijo que hubo un esfuerzo por lograr un acuerdo entre los empresarios y los representantes del sindicalismo. “Todavía hay espacio de conciliación, pero si no hay acuerdo, el Gobierno tomará la decisión, que será directamente orientada por el presidente Gustavo Petro. Ha sido una política del Gobierno que los incrementos estén por encima de la inflación y será lo necesariamente significativo para impulsar la economía”, afirmó el jefe de la cartera.

Al final, Ávila resaltó que habrá un “importante incremento en el salario mínimo”. También reiteró que los incrementos anteriores no afectaron el empleo ni la inflación.

Villar dijo que un aumento más alto hace más difícil el proceso de reducción de inflación y puede hacerlo “más costoso en términos de la política monetaria”.

