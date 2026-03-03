El barril de petróleo Brent superó la barrera de los USD 85

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Los precios del petróleo continúan disparándose. El mercado teme que la guerra de Irán dure tiempo, lo que provocaría importantes interrupciones en el suministro, con el estrecho de Ormuz impracticable y las infraestructuras energéticas afectadas.

Hacia las 11H30 GMT del martes, el precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en mayo subía un 7,94% hasta los USD 83,91, minutos después de haber alcanzado los USD 85,12, su nivel más alto desde julio de 2024.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate para entrega en abril, avanzaba un 7,36% hasta los USD 76,47.

En general, el petróleo ha registrado su mayor alza en cuatro años después de que el tráfico de petroleros prácticamente se detuviera en el estrecho de Ormuz y una gran refinería en Arabia Saudita suspendiera operaciones, mientras la escalada del conflicto en Medio Oriente amenaza los suministros en una de las regiones productoras clave del mundo.

Los futuros del Brent cotizaban el martes alrededor de 10% más altos, cerca de USD 80 por barril, mientras que los futuros del diésel —motor de la economía global— se dispararon más de una quinta parte. Al menos cuatro embarcaciones fueron atacadas el domingo, con una pausa autoimpuesta por armadores y operadores a medida que el conflicto se extiende.

La rapidez con la que el tráfico de petroleros pueda normalizarse en Ormuz es crucial para los mercados energéticos, ya que la vía maneja una quinta parte del petróleo mundial y una proporción similar de gas natural licuado. JPMorgan Chase & Co. estima que una interrupción de 25 días llenaría los tanques de almacenamiento de los países productores, obligándolos a recortar producción.

En uno de los primeros grandes impactos sobre activos físicos de crudo, Saudi Aramco detuvo operaciones en su refinería de Ras Tanura tras un ataque con drones en la zona, según personas familiarizadas con el asunto, lo que agregó presión a los precios de los combustibles. Los flujos de crudo desde el puerto cercano continuaron.

Aseguradoras estaban cancelando algunas pólizas para cubrir buques en la región, y el editor del principal referencial petrolero de Medio Oriente dijo que no aceptará ofertas para algunos grados dentro de Ormuz, lo que podría alterar la formación de precios.

El repunte se produjo después de que los precios saltaran a su mayor nivel desde marzo de 2022, tras la invasión rusa de Ucrania. El Brent avanzó hasta USD 80 por barril, según datos de ICE.

La guerra marca una nueva fase peligrosa para Medio Oriente y el mercado petrolero global. Estados Unidos e Israel lanzaron misiles contra objetivos en Irán el sábado, al tiempo que instaron a la población local a derrocar al régimen islámico. Teherán respondió con una ola de ataques contra Israel, así como contra bases estadounidenses y otros objetivos en Arabia Saudita, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Baréin. Irán afirmó el lunes que derribó un caza estadounidense.

El fin de semana estuvo marcado por versiones contradictorias sobre Ormuz. Autoridades iraníes dijeron el domingo que la vía seguía abierta, mientras también afirmaban haber atacado tres petroleros. El presidente Donald Trump, por su parte, dijo que las fuerzas estadounidenses hundieron nueve buques navales iraníes y que las operaciones de combate continuarán hasta cumplir todos los objetivos.

“Si el tráfico de petroleros se reanuda rápidamente, o hay una desescalada creíble o conversaciones diplomáticas discretas, entonces se verá cierta moderación”, dijo Haris Khurshid, director de inversiones de Karobaar Capital LP en Chicago. “De lo contrario, probablemente nos consolidemos en niveles elevados”.

Aunque el avance del crudo fue el mayor desde principios de 2022, el rumbo es incierto. Que los precios no hayan escalado más responden en parte a un mercado relativamente bien abastecido durante el último año.

En respuesta a la ampliación del conflicto, OPEP+ acordó en una reunión prevista el fin de semana aumentar las cuotas el próximo mes en 206.000 barriles diarios. El grupo —que incluye a Irán, así como a Arabia Saudita y Rusia— ya tenía previsto reanudar incrementos moderados antes del estallido de hostilidades el sábado.

El crudo ha registrado dos meses consecutivos de ganancias este año en medio de tensiones geopolíticas persistentes y una serie de interrupciones localizadas de suministro. El avance se produjo pese a expectativas generalizadas de que el mercado enfrentaba un amplio superávit tras los aumentos de producción de OPEP+ y de países fuera del grupo.

“Vemos al Brent cotizando en un rango de USD 80 a USD 90 por barril en nuestro escenario base durante al menos la próxima semana”, dijeron analistas de Citigroup Inc., entre ellos Max Layton, en una nota antes del inicio de la jornada del lunes.

“Nuestra visión base es que el liderazgo iraní cambie, o que el régimen cambie lo suficiente como para detener la guerra en una o dos semanas, o que Estados Unidos decida desescalar tras observar un cambio de liderazgo y haber retrasado el programa de misiles y nuclear de Irán en ese mismo período”, añadieron.

Morgan Stanley elevó su previsión del Brent para el segundo trimestre a USD 80 por barril desde USD 62,50.

En caso de que los flujos de petroleros por el estrecho de Ormuz no se restablezcan rápidamente, el petróleo podría superar los USD 100 por barril, según Wood Mackenzie. Incluso con el aumento de producción de OPEP+ en abril, los volúmenes adicionales y la capacidad ociosa del bloque serán inaccesibles si la vía permanece cerrada, señaló la consultora.

El aumento de los costos energéticos —si se mantiene— amenaza con intensificar las presiones inflacionarias en todo el mundo. Esto podría complicar la tarea de los responsables de la política monetaria, incluidos los miembros de la Fed, que buscan gestionar el ritmo de los precios al consumidor mientras respaldan el crecimiento y el empleo.

