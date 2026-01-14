El bitcoin alcanza su punto más alto en dos meses

Una ruptura sostenida por encima de los USD 95.000 abriría el camino para una corrida hacia la marca de los USD 100.000. Foto: EFE - Rodrigo Sura

Bitcoin avanzó hasta un máximo de dos meses, uniéndose finalmente al repunte de los activos de riesgo y los metales preciosos después de pasar semanas estancado en un rango estrecho.

El activo digital original subió un 2,4%, hasta los USD 96.348, la madrugada del miércoles, su nivel intradía más alto desde el 16 de noviembre, antes de ceder algunas ganancias. Ether, el segundo token más grande, llegó a subir un 5,1%. En los mercados de opciones, el repunte ha borrado más de USD 500 millones en apuestas bajistas en criptomonedas.

Bitcoin se desplomó con una pérdida de más del 6% en 2025 tras cerrar el año con un comportamiento discreto, cotizando en un rango estrecho y mostrándose prácticamente indiferente a las subidas de las acciones y los metales preciosos. Sin embargo, el token ha mostrado indicios de una posible ruptura a lo largo de enero, y los operadores ahora lo ven potencialmente ganando terreno frente a activos rivales.

“A mediano plazo, creo que podríamos ver a los inversores asignar más dinero a Bitcoin en una narrativa de recuperación del oro, y otros activos de riesgo están pasando por un buen momento”, dijo Justin d’Anethan, jefe de investigación de Arctic Digital.

Señaló un informe del martes que mostraba que la inflación subyacente estadounidense aumentó menos de lo esperado como un factor favorable para el token, así como las tensiones en torno a la Reserva Federal de EE. UU., que recibió citaciones del gran jurado del Departamento de Justicia a principios de esta semana. El episodio de la Fed pone de relieve el valor de los activos refugio y duros frente al dólar estadounidense, afirmó d’Anethan.

Otro factor es la fuerte contracción de posiciones cortas en los mercados de derivados de Bitcoin, según Vincent Liu, director de inversiones de Kronos Research. Según datos de CoinGlass, en las últimas 24 horas se han liquidado aproximadamente USD 290 millones en posiciones cortas de Bitcoin. En todas las criptomonedas, se han liquidado aproximadamente USD 600 millones en posiciones cortas.

El martes, los inversores invirtieron USD 754 millones en los 12 fondos cotizados en bolsa de Bitcoin que cotizan en Estados Unidos, la mayor cantidad desde el 7 de octubre, en un voto de confianza de que el repunte tiene más recorrido.

Una ruptura sostenida por encima de los USD 95.000 abriría el camino para una corrida hacia la marca de los USD 100.000 y “potencialmente el promedio móvil de 200 días, que actualmente se encuentra en USD 106.115”, dijo Tony Sycamore, analista de IG Australia, en una nota.

En términos generales, los comerciantes consideran que el contexto macroeconómico actual es positivo para Bitcoin, dijo Joshua Lim, codirector global de mercados en FalconX.

Las tensiones en Venezuela, los disturbios en Irán, el debate sobre la independencia de la Reserva Federal y la decisión del MSCI de archivar un plan para expulsar a empresas con gran presencia de criptomonedas como Strategy Inc. de los principales índices equivalen a un “ritmo constante de desarrollos macroeconómicos positivos” para Bitcoin, agregó.

El bitcoin se cotizaba alrededor de USD 95.000 a las 10:20 am en Londres.

