El bitcoin podría llegar a los USD 100.000 tras la caída de fin de año

Bitcoin había intentado repetidamente superar niveles clave en los últimos meses, pero solo se encontró con rápidos retrocesos y liquidaciones considerables en ambas direcciones. Foto: AFP - DALE DE LA REY

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los comerciantes de bitcoin apuntan a un regreso al nivel de precio de USD 100.000 en medio del optimismo de que los inversores volverán a los activos digitales luego de la caída del mercado de criptomonedas en el cuarto trimestre.

El interés abierto, es decir, el número de contratos vigentes en el mercado de opciones de Bitcoin, se ha concentrado en los contratos que vencen el 30 de enero, con un precio de ejercicio de USD 100.000.

“El tamaño no es enorme, pero la dirección es consistente y se basa en el gran interés de ejercicio de USD 100.000 que se señaló la semana pasada”, dijo Jake Ostrovskis, director de operaciones extrabursátiles de Wintermute. “A partir de ahí, todavía hay algo de prima de venta en la curva, pero se suavizó significativamente. Por lo tanto, creo que parece que el mercado ya no espera lo peor en cuanto a actividad bajista y que las cosas se están consolidando ligeramente”.

Esto marca un cambio significativo con respecto a la caída de las criptomonedas a fines de 2025, cuando las ventas persistentes en el mercado al contado se combinaron con un aumento en la prima sobre las protecciones a la baja en forma de costosos contratos de opciones de venta.

Bitcoin subió un 3,6% hasta los USD 94.494 a las 14:20 h en Nueva York, casi su máximo en un mes. La mayor criptomoneda por valor de mercado cayó un 24% en el cuarto trimestre, cerrando el año pasado en USD 87.648. La última vez que alcanzó los USD 100.000 fue el 14 de noviembre.

El repunte también se produce como consecuencia de una reversión de las salidas de productos de inversión, tanto para Bitcoin como para el segundo token más grande, Ether, con flujos positivos de USD 471 y USD 174 millones el 2 de enero, respectivamente, según Wintermute. Este nivel de demanda se registró por última vez en noviembre, según la firma. Estos instrumentos han experimentado grandes salidas desde el desplome del mercado de criptomonedas a principios de octubre, cuando se perdieron alrededor de USD 19.000 millones en activos digitales en un solo día.

El aumento del precio de Bitcoin también sigue las subidas en otros segmentos del mercado, con metales preciosos como el oro alcanzando máximos históricos y las acciones impulsadas por las tecnológicas. «Esto crea una buena oportunidad para comprar opciones de compra de BTC al alza hasta 2026», declaró Greg Magadini, director de derivados de Amberdata. «El mercado se está dando cuenta hoy de que BTC se está quedando atrás de los metales preciosos».

Bitcoin había intentado repetidamente superar niveles clave en los últimos meses, pero solo se encontró con rápidos retrocesos y liquidaciones considerables en ambas direcciones. La constante presión vendedora y la falta de recuperación de los derivados de criptomonedas, que suelen inyectar capital especulativo para amplificar las fluctuaciones de precios, habían sumido al mercado de criptomonedas en una prolongada caída.

“No se descarta una nueva prueba de USD 100,000 a USD 106,000, ya que es común en escenarios bajistas”, dijo Satraj Bambra, CEO de Rails, el exchange híbrido. “Para que BTC sea alcista, necesitaría recuperar y mantener los USD 106,000 semanalmente para intentar alcanzar de nuevo máximos históricos”.

El posicionamiento de opciones muestra un repunte rápido a través de los USD 90,000 con el próximo “punto de pausa” en los USD 105,000, dijo Magadini.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.