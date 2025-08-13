El bitcóin registra un nuevo máximo histórico

El bitcoin registra un nuevo récord. Foto: Pexels

Bitcoin alcanzó un máximo histórico el miércoles, moviéndose a la par de un repunte en las acciones estadounidenses mientras los inversores se adentraban más en territorio de toma de riesgos en los mercados mundiales.

La criptomoneda superó los $124,000 el miércoles por la noche en Nueva York, superando el máximo histórico anterior de $123,205.12 alcanzado el 14 de julio. El hito se produjo poco después de que el S&P 500 cerrara en su propio récord por segunda sesión consecutiva, prolongando una racha veraniega que ha llevado al índice de referencia a repetidos máximos.

Bitcoin ha estado en constante alza durante la mayor parte del último año gracias al clima legislativo favorable en Washington, impulsado por el presidente Donald Trump. Las empresas que cotizan en bolsa, lideradas por Strategy de Michael Saylor, han impulsado la demanda siguiendo una táctica corporativa cada vez más popular: acumular la criptomoneda original. Esta estrategia se ha extendido recientemente a competidores más pequeños, como Ether, lo que ha provocado un amplio aumento en los activos digitales.

Esta acción coordinada subraya cómo los mercados especulativos y los principales índices de referencia se nutren del mismo optimismo. Los datos de inflación de EE. UU. coincidieron con las expectativas esta semana, lo que reforzó las apuestas sobre la posibilidad de que la Reserva Federal recorte los tipos de interés en septiembre, lo que relajará las condiciones financieras y fomentará el flujo de capital desde las acciones de primera línea hacia los volátiles tokens digitales.

“Las criptomonedas se han correlacionado positivamente con las acciones, siendo la relación más fuerte para ETH que para BTC”, afirmó Chris Newhouse, director de investigación de Ergonia. “El sentimiento general es positivo”.

El ascenso de Ether ha sido impulsado por una demanda sostenida de empresas de tesorería recientemente activas, mientras que el ascenso más constante de Bitcoin se ha apoyado en entradas persistentes negociadas en bolsa incluso cuando ha enfrentado resistencia técnica.

“La combinación de una inflación moderada, las crecientes expectativas de recortes de tasas y una participación institucional sin precedentes a través de ETFs ha generado un fuerte impulso”, afirmó Ben Kurland, director ejecutivo de la plataforma de investigación de criptomonedas DYOR. “Lo que diferencia esta vez es la madurez de la demanda: este repunte no se debe solo a la euforia minorista, sino a las compras estructurales de gestores de activos, empresas y emisores soberanos”.

