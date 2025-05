El bitcoin vuelve a escalar a un precio récord, ¿qué lo está impulsando?

Muchos están viendo a la criptomoneda como un activo refugio, pese a su alta volatilidad. Foto: AFP - DALE DE LA REY

Bitcoin alcanzó un máximo histórico después de que el avance de la legislación sobre monedas estables en los EE. UU. avivara las esperanzas de claridad regulatoria bajo el presidente Donald Trump.

La criptomoneda más grande subió hasta un 2,6% a un récord de $109.730, superando un máximo anterior establecido aproximadamente en el momento de la toma de posesión de Trump el 20 de enero. Tokens más pequeños como Ether y XRP también avanzaron.

Bitcoin y el mercado de criptomonedas en general se han recuperado en las últimas semanas gracias a los impulsos regulatorios, incluyendo el avance del proyecto de ley sobre las stablecoins en el Senado estadounidense después de que un grupo de demócratas retirara su oposición el lunes. El proyecto de ley regulatorio, respaldado por la industria, se debatirá en el pleno del Senado, y un grupo bipartidista espera aprobarlo esta misma semana.

“Es el cambio de enfoque de Gary Gensler y la SEC hacia esta administración Trump, que ha abrazado nuestra industria”, declaró Michael Novogratz, fundador y director ejecutivo de Galaxy Digital, durante una entrevista televisiva con Bloomberg el miércoles. “Eso liberó los ánimos tanto aquí como en el extranjero”.

Se revisaron los términos de la legislación propuesta para incluir restricciones más estrictas contra el lavado de dinero, los emisores extranjeros, las empresas tecnológicas y una mayor protección del consumidor. También garantizaría que tanto los emisores nacionales como los extranjeros se sometan a las mismas normas.

Algunos participantes del mercado consideraron a Bitcoin como un refugio seguro durante la turbulencia financiera provocada por la introducción de los aranceles comerciales de Trump. Esta narrativa ha cobrado fuerza últimamente, ya que las tensas negociaciones presupuestarias estadounidenses mantienen la atención centrada en el aumento del gasto deficitario.

“Estamos en una situación muy difícil en este país con este tipo de deuda. Y lo vemos con los intereses a largo plazo, las curvas de rendimiento se están desplomando por todas partes, y el dólar está bajo presión”, dijo Novogratz. “Todo esto también beneficia a Bitcoin y a las criptomonedas”.

Los operadores de opciones ya han generado posiciones alcistas en Bitcoin a principios de esta semana, con las opciones de compra de $110,000, $120,000 y $300,000 con vencimiento el 27 de junio, que registran el mayor interés abierto, o el número de contratos vigentes en Deribit. La demanda de opciones de compra a corto plazo con vencimiento antes de finales de junio, con precios de ejercicio superiores a $110,000, se ha disparado en las últimas 24 horas, según Amberdata.

Las liquidaciones tanto de apuestas alcistas como bajistas en criptoactivos siguen siendo moderadas en medio de la ruptura con alrededor de $ 200 millones en las últimas 24 horas, según datos compilados por Coinglass.

El interés abierto, o contratos pendientes, para futuros de Bitcoin alojados por CME Group Inc. con sede en Chicago ha experimentado una recuperación del 23% desde un mínimo del año hasta la fecha en abril, mientras que los inversores han invertido alrededor de 3.600 millones de dólares en un grupo de una docena de fondos cotizados en bolsa de Bitcoin de EE. UU. en lo que va de mayo.

Bitcoin ha subido alrededor de un 17% en lo que va de año, superando a otros activos de riesgo como las acciones estadounidenses. El índice Nasdaq 100 ha bajado ligeramente este año.

Un factor que ha contribuido a este rendimiento superior ha sido la creciente demanda de Strategy, de Michael Saylor, y de otras empresas que buscan emular su estrategia de compra de Bitcoin. El antiguo fabricante de software, hasta hace poco llamado MicroStrategy, ha acumulado más de 50 000 millones de dólares en tokens.

Los mineros de Bitcoin, una oleada de empresas de pequeña capitalización poco conocidas y empresas públicas recién formadas por gigantes del sector criptográfico ofrecen desde bonos convertibles hasta acciones preferentes, ofreciendo a los inversores diferentes opciones de exposición a Bitcoin. Una filial de Cantor Fitzgerald LP está trabajando con el emisor de stablecoin Tether Holdings SA y SoftBank Group para lanzar Twenty One Capital Inc., una empresa que emula el modelo de negocio de Strategy. Una filial de Strive Enterprises Inc., cofundada por Vivek Ramaswamy, se está fusionando con Asset Entities Inc., que cotiza en Nasdaq, para formar una empresa de tesorería de Bitcoin.

El salto a un nuevo récord se produce mientras Trump se prepara para reunirse con los mayores poseedores de su memecoin en una cena en su club de golf a las afueras de Washington el jueves. El evento ha suscitado inquietud entre los expertos en ética, quienes argumentan que ofrece acceso mediante transacciones que benefician directamente al presidente, y ha generado críticas por el posible conflicto de intereses.

