El boom se enfría: criptomonedas retroceden tras tocar récords

Bitcoin y Ether extendieron sus pérdidas en medio de una disminución general en el sentimiento de riesgo en lo que está resultando ser una semana volátil para los activos digitales, con más de $ 140 mil millones en valor de mercado borrados y un gran vencimiento de opciones que se avecina.

Ether cayó hasta un 8,2%, por debajo de los 4.000 dólares, su nivel más bajo en casi siete semanas, antes de frenar la caída. Bitcoin cayó por debajo de los 110.000 dólares por primera vez en cuatro semanas y, a las 15:27 en Nueva York, registraba una caída de aproximadamente un 3,3%. Tokens más especulativos, como Dogecoin y Cronos, cayeron aún más, hasta un 9,4% y un 10%, respectivamente.

“Estamos observando una reducción generalizada del riesgo”, afirmó Lex Sokolin, de Generative Ventures, una firma de inversión de capital riesgo. “Las memecoins, o activos sin fundamentos sólidos, son las primeras en verse afectadas y tienden a ser más reflexivas tanto al alza como a la baja. Muchos de los catalizadores positivos (regulación, DAT, recortes de tipos de interés) ya se han descontado, por lo que el mercado necesita una nueva narrativa para mantener el impulso”.

La próxima prueba llegará el viernes, cuando más de 17 mil millones de dólares en interés abierto nocional vinculado a Bitcoin y alrededor de 5.3 mil millones de dólares a Ether vencerán, según la bolsa de derivados Deribit.

El retroceso de esta semana comenzó con la liquidación de 1.700 millones de dólares en posiciones alcistas, un recordatorio de que las liquidaciones en cascada en plataformas offshore opacas son habituales en los mercados de criptomonedas. Con una divulgación desigual y diferentes normas de los índices, las liquidaciones forzadas pueden amplificar los movimientos entre plataformas. El jueves se liquidaron aproximadamente 1.000 millones de dólares en posiciones, según datos recopilados por Coinglass.

El retroceso de Ether se produjo cuando “las entradas institucionales se enfriaron” con “señales técnicas que apuntan a una presión a corto plazo”, dijo Rachael Lucas, analista de criptomonedas de BTC Markets, quien espera que se produzcan más liquidaciones si la caída de Ether lo lleva por debajo de los $ 3,800.

Los inversores han retirado casi 300 millones de dólares de los fondos cotizados en bolsa de Ether que cotizan en Estados Unidos desde el lunes.

Cualquier caída adicional lastraría a las empresas que cotizan en bolsa y que han acumulado miles de millones en Ether o Bitcoin como parte de su estrategia de balance. Estas acciones de tesorería de activos digitales se negocian como indicadores de beta alta, lo que mantiene su valor de mercado vinculado al precio de las monedas.

La turbulencia también ha alterado la percepción sobre el modelo de tesorería. Las primas sobre el valor neto de los activos se están reduciendo, las nuevas emisiones están diluyendo a los tenedores y numerosas acciones cotizan cerca del valor de los tokens que poseen.

Las acciones de Bitmine Immersion Technologies Inc. y SharpLink Gaming Inc., dos empresas de tesorería de activos digitales, cayeron más del 8%.

Incluso con las oscilaciones de la semana, Bitcoin y Ether siguen estando entre los activos con mejor desempeño del año entre las principales clases de activos, un récord que ha mantenido en juego los flujos institucionales y el interés minorista.

“Si vemos un cierre mañana por debajo de los $4,000, entonces la siguiente parada estaría en algún lugar en el área de $3,700-$3,500” para Ether, dijo Tony Sycamore, analista de IG Australia.

