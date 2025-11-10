Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El buen momento del plátano colombiano

Es un producto que conquista a quienes lo siembran y también a los mercados estadounidenses y europeos donde se consume. El negocio platanero está en expansión, lo que trae consigo grandes oportunidades y varios retos.

María Camila Ramírez Cañón
María Camila Ramírez Cañón
10 de noviembre de 2025 - 11:57 a. m.
Foto: Gustavo Torrijos
Foto: Gustavo Torrijos
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

“El plátano es más rentable que el café”, asegura Joisy Mejía, productora antioqueña. A pesar de que proviene de una zona cafetera, como lo es el municipio de Caicedo, se radicó en Turbo para enfocarse en este cultivo de exportación.

La explicación que da Mejía para preferir el plátano es que se recoge todas las semanas, mientras que el grano se da en cosechas específicas. Esa renta constante que le deja la venta del cultivo es lo que le ha permitido sostener a sus tres hijos y expandir el negocio.

Vínculos relacionados

China suspende prohibición en la exportación de varios metales raros a EE.UU.
Colombia, ad portas de conocer la nueva cara de su economía urbana
¿Cómo están las proyecciones de inflación para el mes de octubre?

Otra es la historia de Ceveriana Borja, que...

María Camila Ramírez Cañón

Por María Camila Ramírez Cañón

@MCamilaRamirezCmcramirez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Agro

Cultivos agrícolas

Economía colombiana

Exportaciones

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.