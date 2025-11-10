El buen momento del plátano colombiano

Foto: Gustavo Torrijos Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

“El plátano es más rentable que el café”, asegura Joisy Mejía, productora antioqueña. A pesar de que proviene de una zona cafetera, como lo es el municipio de Caicedo, se radicó en Turbo para enfocarse en este cultivo de exportación.

La explicación que da Mejía para preferir el plátano es que se recoge todas las semanas, mientras que el grano se da en cosechas específicas. Esa renta constante que le deja la venta del cultivo es lo que le ha permitido sostener a sus tres hijos y expandir el negocio.

Otra es la historia de Ceveriana Borja, que...