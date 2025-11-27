El Caribe tendrá su primera red pública de estaciones de carga rápida para carros en 2026

Charging modern electric car Foto: Getty Images - boonchai wedmakawand

Uno de los principales cuellos de botella de la movilidad eléctrica en Colombia no ha sido la oferta de vehículos, sino la falta de infraestructura para recargar sus baterías. Por lo pronto, el corredor Cartagena-Barranquilla sería el primero en contar con una red de estaciones de carga rápida a partir de 2026.

Ruta Costera, concesión de ISA Vías, anunció un proyecto que contempla la instalación de cuatro estaciones de carga de alta potencia, de acceso público, a lo largo del corredor Cartagena–Barranquilla y la Circunvalar de la Prosperidad. El anuncio se realizó durante el Congreso Nacional de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI).

Así serán las estaciones

Cada estación contará con cargadores rápidos de 120 kW, equipados con doble manguera y compatibles con los vehículos eléctricos disponibles en el mercado colombiano.

De acuerdo con la información entregada por ISA, estos equipos permitirán cargar un vehículo en un tiempo estimado de 30 minutos, según informó Jorge Carrillo, presidente de ISA.

La red estará distribuida en cuatro puntos estratégicos del corredor: el área de servicio del peaje Marahuaco, el área de servicio de Puerto Colombia, el área de servicio de Galapa y el área de servicio UF6, en el sector Juan Mina.

La entrada en operación será progresiva a partir del primer trimestre de 2026, comenzando por Puerto Colombia, y se espera que los cuatro puntos estén en funcionamiento durante el primer semestre del año.

Para el desarrollo del proyecto, Ruta Costera estableció una alianza con Voltrelli, empresa internacional especializada en infraestructura de carga para vehículos eléctricos, que aportará soporte técnico 24/7.

En paralelo a la instalación de las estaciones de carga, Ruta Costera avanza en la implementación de sistemas fotovoltaicos para el autoabastecimiento de energía del corredor Cartagena–Barranquilla, con los que se espera lograr una reducción cercana al 60 % de las emisiones de CO₂ asociadas al consumo energético de la vía.

