El comercio electrónico rompe récord en Colombia con 223,8 millones de transacciones

Una muestra clara de esta tendencia es la disminución del 8,1 % en el valor del ticket promedio (fue de COP 186.755). Foto: Getty Images

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El comercio electrónico sigue ganando protagonismo en Colombia. Según el más reciente reporte de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), durante el segundo trimestre del año se realizaron 223,87 millones de compras en línea, un crecimiento del 31,1 % frente al mismo periodo de 2025. Esto representa 53 millones de transacciones adicionales en un año.

Según lo explicado por la cámara, detrás de este dato se esconde un hito histórico para esta modalidad comercio, ya que es la cifra más alta registrada para un segundo trimestre en Colombia.

Información más granular muestra que, entre abril y junio, las ventas del comercio electrónico se contaron en COP 41.81 billones, lo que implica un aumento del 20,5 % de cara al mismo periodo de 2025.

“Al descontar el efecto de la inflación, las ventas llegaron a COP 28,78 billones de pesos constantes, con un crecimiento real de 13,8 % frente al mismo periodo del año anterior. Esto confirma que el comercio electrónico mantiene una expansión real y que el aumento de las ventas no responde únicamente al incremento de los precios”, detalla la cámara.

Como explica la presidenta de la CCCE, María Fernanda Quiñones, estos resultados evidencian la creciente frecuencia con la que los consumidores recurren al canal digital para realizar sus compras.

Una muestra clara de esta tendencia es la disminución del 8,1 % en el valor del ticket promedio (fue de COP 186.755), lo que sugiere que los pagos digitales están comenzando a utilizarse en una mayor variedad de compras y transacciones, incluso en aquellas de menor valor.

Una vez más, si se descuenta la inflación, el ticket promedio fue de COP 128.585, con una caída de 13,9% interanual y de 10,4% frente al trimestre anterior.

Las categorías con más compras

Entretenimiento: 27,99%

Tecnología (17,22%)

Retail (13,22%)

Las categorías con mayor valor de ventas

Tecnología concentró (12,07%)

Retail (11,55%)

Seguros (11,47%).

“El crecimiento de las transacciones confirma que el comercio electrónico está ampliando su presencia en distintos momentos y necesidades de consumo. Para las empresas, esto implica una oportunidad para fortalecer sus capacidades digitales, pero también la necesidad de ofrecer experiencias de compra cada vez más simples, confiables y adaptadas a diferentes tipos de transacción”, concluyó María Fernanda Quiñones, presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico.

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