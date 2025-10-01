El concierto de Silvio Rodríguez está bajo la lupa de la SIC

Resume e infórmame rápido

La adecuada organización de eventos y espectáculos en Colombia sigue generando inquietud en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Recientemente, la autoridad informó que adelanta una investigación administrativa por la presunta vulneración a los derechos de los consumidores en el marco del concierto del artista Silvio Rodríguez.

La Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor de la entidad, formuló un pliego de cargos contra Páramo Presenta, Ticketmaster y Taquilla Live. Presuntamente hubo fallas en los procesos de venta de boletas en el concierto programado para el 31 de octubre y el 2 de noviembre del presente año. También se presume que la información que ha sido proporcionada a los consumidores no ha sido clara, como lo demanda la norma.

Estas son las presuntas infracciones que indaga la SIC:

• Presunto incumplimiento de órdenes administrativas impartidas por la SIC, al no atender los requerimientos de información relacionados con el evento.

• Falta de información clara y completa sobre el horario del concierto en Medellín y la dirección web donde consultar condiciones y precios del evento.

• Modificación no informada de las condiciones del evento en Medellín, incluyendo el cambio de locación y de operador de boletería, sin comunicar oportunamente a esta Superintendencia ni a los consumidores.

• Omisión en el procedimiento de devolución de dinero y alternativas para los compradores, como opciones de recambio o abono.

• Presunto incumplimiento de condiciones ofrecidas sobre las características de las localidades adquiridas por los consumidores.

• En el caso del evento en Cali, la empresa habría participado en la modificación del horario de inicio de la venta de boletas sin brindar información clara, oportuna y veraz.

En relación con Ticket Colombia S.A.S. (Ticketmaster), esta compañía habría incurrido en las siguientes infracciones:

• Participación en la modificación del horario de venta de boletería para el evento en Cali, sin comunicarlo adecuadamente a los consumidores.

• Falta de información en el canal de comercio electrónico, al no publicar datos de contacto ni contar con canales accesibles para la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR).

• Presunta inclusión de cláusulas abusivas que limitarían su responsabilidad frente a la obligación legal de garantizar la realización de los eventos que comercializa.

En lo referente a Taquilla Live S.A.S., la sociedad habría cometido las siguientes falencias:

• Falta de información clara y veraz sobre la nueva fecha del evento en Medellín, las condiciones para la compra de boletería y la validez de las boletas adquiridas antes del cambio de locación y operador.

• Presuntas fallas en el proceso de venta, generando casos de ‘cobros sin compra’ que habrían afectado a los consumidores.

• Presunta inclusión de cláusulas abusivas en los términos y condiciones, que limitarían su responsabilidad legal como operador de boletería.

De llegar a comprobarse estas infracciones, los responsables recibirán multas de hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, el cierre temporal del establecimiento hasta por 180 días, así como la prohibición temporal o definitiva de comercializar este tipo de espectáculos.

“Con esta actuación, la SIC reitera su compromiso con la defensa de los derechos de las y los consumidores y la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones legales por parte de quienes organizan, promueven y comercializan espectáculos públicos en Colombia”, concluyó la superintendencia.

Esa autoridad también investiga si en el concierto del rapero Kendrick Lamar hubo violaciones a los derechos de los consumidores.

Sobre esto, se le ha solicitado a la empresa promotora Páramo Presenta, así como a Ticketmaster, información detallada sobre los motivos de la cancelación o reprogramación del evento, así como las formas en las que se comunicó esta información a los compradores y las soluciones que se les ofrecieron.

