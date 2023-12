El contexto que falta en las declaraciones de Petro sobre ranking de The Economist

Presidente. Varias precisiones



1. No es ese el mejor comportamiento económico de toda América Latina. Otros países pudieron tener mejor comportamiento, pero al no ser miembros de OECD, no entran en este estudio



2. Solo hay tres países de América Latina, que son miembros hoy… https://t.co/9jkqzkdbOv pic.twitter.com/PPb1AeTXEq