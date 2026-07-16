El DANE que deja Piedad Urdinola: censos, autonomía y blindaje institucional

“Lo que no se mide no se puede cambiar”, dijo Urdinola en el comunicado de renuncia. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

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Piedad Urdinola entregó su renuncia como directora del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), cargo que ocupará hasta el próximo 21 de julio.

Con su salida termina una de las pocas administraciones recientes que logró completar prácticamente todo un periodo presidencial al frente de una entidad cuya estabilidad resulta determinante para producir la información con la que el país diseña políticas públicas, calcula su crecimiento económico y mide fenómenos tan diversos como el desempleo, la pobreza o el envejecimiento de la población.

Economista de la Universidad de los Andes, con maestría y doctorado en Demografía de la Universidad de California en Berkeley, Urdinola llegó al DANE en septiembre de 2022 después de una carrera académica de casi dos décadas en la Universidad Nacional. Durante su gestión impulsó una transformación metodológica que buscó ampliar la capacidad estadística del Estado y medir fenómenos que durante años permanecieron prácticamente invisibles para las cifras oficiales.

Su salida ocurre, además, cuando buena parte de ese trabajo apenas comienza a reflejarse en publicaciones que seguirán apareciendo durante los próximos meses. El principal ejemplo es el Censo Económico Nacional Urbano (CENU), la mayor operación estadística adelantada por el DANE en las últimas décadas y cuya información continuará alimentando investigaciones, políticas públicas y decisiones empresariales incluso después del relevo en la dirección de la entidad.

Piedad Urdinola Contreras Septiembre 2022 - Julio 2026 Economista (Andes), PhD en Demografía (Berkeley) 3 años y 10 meses (Periodo completo) Juan Daniel Oviedo Arango Agosto 2018 - Agosto 2022 Economista (Rosario), Doctor en Economía (Toulouse) 4 años Mauricio Perfetti del Corral Septiembre 2013 - Agosto 2018 Economista (Medellín), PhD en Economía (Sussex) 4 años y 11 meses Jorge Bustamante Roldán Noviembre 2010 - Septiembre 2013 Economista (Andes), Politólogo (París) 2 años y 10 meses Héctor Maldonado Gómez Octubre 2007 - Noviembre 2010 Economista (Nacional), PhD en Economía (París) 3 años y 1 mes Ernesto Rojas Morales Septiembre 2004 - Septiembre 2007 Ingeniero Civil (Cauca) 3 años César Augusto Caballero Reinoso Octubre 2002 - Septiembre 2004 Politólogo (Andes), MSc en Planificación 1 año y 11 meses María Eulalia Arteta Manrique Julio 2000 - Septiembre 2002 Ingeniera Industrial (Norte) 2 años y 2 meses

Entre los principales logros de la administración también figuran la expansión de las estadísticas vitales hacia territorios apartados del país, el fortalecimiento de las Cuentas Económicas Ambientales, la puesta en marcha de las primeras Cuentas Nacionales de Inclusión, la realización del V Foro Mundial de Datos y el desarrollo de mediciones inéditas sobre fenómenos como la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes.

“Dejamos un DANE en el que Colombia puede ver mejor sus inequidades. Hicimos que las desigualdades que antes no se medían hoy tengan información clara y oficial, porque lo que no se mide no se puede cambiar”, afirmó la directora saliente al anunciar su retiro.

Otro de los legados fue el fortalecimiento institucional de la entidad. La Ley 2335 de 2023 elevó a rango legal la autonomía técnica del DANE y la reserva estadística de la información que produce. Esto significa, en pocas palabras, que la producción y divulgación de las estadísticas oficiales quedó blindada frente a eventuales presiones políticas y deberá seguir respondiendo exclusivamente a criterios técnicos y metodológicos.

Precisamente esta semana, durante un conversatorio realizado en la redacción de El Espectador, Urdinola insistió en que el mayor valor de las estadísticas oficiales consiste en permitir que el país tome decisiones con base en evidencia y no en percepciones.

“Los censos son fundamentales para un país, son el único operativo que recorre todo su territorio y es representativo de la realidad de Colombia. Hemos dejado instalados legados que representan avances estadísticos para Colombia y sus estadísticas”, explicó.

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El trabajo de actualizar tres décadas

Hay un logro muy puntual: el Censo Económico Nacional Urbano. Colombia no realizaba una operación de esta magnitud desde 1990. Durante más de tres décadas, buena parte de las políticas económicas, los estudios empresariales e incluso algunas decisiones tributarias se construyeron sobre un mapa productivo que había quedado desactualizado frente a la transformación del país.

Entre 2024 y 2025, miles de censistas recorrieron los municipios colombianos para construir una nueva radiografía de la actividad económica urbana. Los resultados preliminares publicados esta semana identifican 2.005.613 unidades económicas entre empresas, establecimientos, emprendimientos y actividades productivas distribuidas por todo el territorio urbano.

Pero quizá uno de los mayores aportes del ejercicio fue haber incorporado, por primera vez de manera sistemática, la denominada economía popular. El operativo logró caracterizar 219.042 unidades de venta en el espacio público, un universo que históricamente permanecía por fuera de buena parte de las estadísticas económicas tradicionales. Además, el censo encontró que el 51,5 % de las unidades económicas censadas son lideradas por mujeres, un dato que ofrece una nueva perspectiva sobre el papel femenino dentro del tejido empresarial colombiano.

Los datos de la encuesta no solo permitirán actualizar el inventario empresarial del país, sino también para recalibrar las cuentas nacionales, mejorar las estadísticas de productividad, fortalecer la planeación territorial y ofrecer información más precisa para inversionistas, alcaldías, universidades y centros de investigación.

La relevancia del DANE en la transición demográfica

El país atraviesa una transición demográfica acelerada que obligará a replantear buena parte de las decisiones económicas de las próximas décadas. Colombia registra una reducción sostenida en el número de nacimientos y un aumento progresivo de la población mayor, dos tendencias que modificarán la composición del mercado laboral, la demanda por servicios de salud, la sostenibilidad del sistema pensional y las necesidades de infraestructura social.

En ese contexto, el papel del DANE adquiere una relevancia creciente. Las estadísticas sobre población, empleo, ingresos, productividad y condiciones de vida serán el insumo sobre el cual se construirán buena parte de las políticas públicas de los próximos gobiernos.

En el frente administrativo, la gestión también estuvo marcada por uno de los operativos estadísticos más costosos que ha realizado el país. De acuerdo con el Portal de Transparencia del Ministerio de Hacienda, el presupuesto del sector estadístico pasó de COP 248.004 millones, con una ejecución de 38 % en junio de 2022, a COP 377.659 millones y una ejecución de 38,7 % en junio de este año.

El mayor salto ocurrió en 2024, cuando el presupuesto ascendió a COP 624.828 millones para financiar el despliegue del Censo Económico Nacional Urbano. Aunque a mitad de ese año la ejecución apenas rondaba el 20 %, ese comportamiento puede responder principalmente a la dinámica propia de una operación censal de gran escala, cuyos contratos y desembolsos se concentran durante la fase de recolección y procesamiento de la información. En 2025 y 2026 los niveles de ejecución regresaron a porcentajes cercanos al promedio histórico de la entidad.

Hasta tanto se nombre al reemplazo definitivo, la ingeniera Claudia Díaz (jefa de la Oficina de Planeación del DANE) asumirá el cargo en calidad de directora encargada. Díaz lideró el proceso de empalme interno y deberá asegurar la continuidad institucional: los programas de recolección de datos prosiguen y están planificados nuevos entregables (resultados temáticos del censo económico, cifras de desempleo, encuestas económicas sectoriales, entre otros).

Urdinola entrega un DANE con reportes frescos y modernizados: nuevos censos, estadísticas ampliadas a poblaciones rurales y marginadas, y una entidad técnicamente blindada. Su énfasis en visibilizar las desigualdades permitirá al país contar con indicadores confiables justo en el momento de cambio de gobierno. Como ella misma señaló, “Ese es el espejo del país que entregamos: más nítido y más incluyente”.

Ahora le toca a la próxima administración decidir cómo aprovechar ese conocimiento para enfrentar retos como la crisis demográfica y el desarrollo económico.

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