El desempleo cayó en todas las regiones durante el primer semestre de 2025

La región Pacífica fue la que registró la tasa de desempleo más baja.

Redacción Economía
19 de agosto de 2025 - 11:13 p. m.
El desempleo sigue cayendo en Colombia
Foto: El Espectador
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publicó los resultados del Mercado Laboral por Regiones, con corte al primer semestre del año.

La buena noticia es que todas las regiones registraron disminuciones frente al mismo periodo del año pasado; también que tres de las seis lograron consolidar cifras de un dígito.

La que registró la tasa de desempleo más alta fue la región de la Orinoquía, la Amazonía e Insular, con un 14,2 %, lo cual se tradujo en una disminución de 3,2 puntos porcentuales.

Le siguió la región Caribe, con una tasa del 10,5 %. Esto implicó una caída de 0,7 puntos porcentuales.

La región Oriental también consolidó una tasa del 10,5 %, así como una caída de 1,3 puntos porcentuales.

La capital del país cerró el primer semestre del año con una tasa del 9,2 %, así como una disminución de 1,2 puntos porcentuales.

Finalmente está la región Central, con una tasa del 9,2, % y una caída de 2 puntos porcentuales; así como la Pacífica, con un 8,8 % y un retroceso de 2,2 puntos porcentuales.

Por tasa de ocupación (el porcentaje de población en edad de trabajar que tiene empleo), el listado lo lidera Bogotá, con una cifra del 64,1 %. Le siguen Orinoquía, Amazonas e Insular (59,8 %); Pacífica (58,7 %); Oriental (57,1 %); Central (56,6 %); Caribe (55,1 %).

Cristina Castro Wey(43578)Hace 1 hora
Y vuelve y juega el tema: de que sirve que baje la.desocupacion si sube la informalidad??? Recordemos que para estas estadísticas, si uno lava un carro una vez a la semana ya está ocupado. Hay que analizar A FONDO lo que significa que "baje" el desempleo
