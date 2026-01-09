Logo El Espectador
El desempleo en Estados Unidos bajó levemente en diciembre

Las cifras de diciembre sugieren que el mercado laboral se mantuvo frágil al final del año y que el panorama para la contratación sigue siendo cauteloso.

Agencia Bloomberg
09 de enero de 2026 - 06:58 p. m.
Los funcionarios de la Reserva Federal, que volverán a reunirse a finales de este mes, están divididos sobre cuánto más reducir las tasas este año.

Foto: Agencia Bloomberg
Los empleadores de Estados Unidos crearon menos puestos de trabajo de lo previsto en diciembre, lo que sugiere que el mercado laboral siguió debilitándose hacia el cierre del año.

Las nóminas no agrícolas aumentaron en 50.000 puestos el mes pasado después de revisiones a la baja a las cifras de los dos meses anteriores, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales publicados el viernes. La tasa de desempleo bajó levemente al 4,4%, estabilizándose tras el histórico cierre gubernamental.

Los datos concluyen un año marcado por un enfriamiento gradual del mercado laboral de EE.UU., lo que llevó a la Reserva Federal a recortar las tasas de interés en tres ocasiones consecutivas para cerrar 2025. Aunque fue uno de los años más débiles para la contratación desde 2009, los empleadores también se han abstenido en gran medida de realizar despidos.

Las cifras de diciembre sugieren que el mercado laboral se mantuvo frágil al final del año y que el panorama para la contratación sigue siendo cauteloso. Los economistas anticipan otro año de oportunidades laborales limitadas y una desaceleración de los aumentos salariales, lo que probablemente agravará las preocupaciones de los votantes sobre el costo de vida de cara a las elecciones legislativas de este año.

Los funcionarios de la Reserva Federal, que volverán a reunirse a finales de este mes, están divididos sobre cuánto más reducir las tasas este año. Tras el informe, los operadores mantuvieron las expectativas de que las autoridades mantendrán las tasas sin cambios en su reunión de enero, mientras que los futuros bursátiles y los rendimientos de los bonos del Tesoro se mantuvieron al alza.

Por Agencia Bloomberg

