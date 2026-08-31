El desempleo siguió bajando en julio: estos son los sectores que más impulsaron la ocupación

Centenares de vendedores informales de Transmilenio se congregaron frente al Concejo de Bogotá, en protesta por el Artículo 181 del Plan Distrital de Desarrollo, el cual, dicen los vendedores, "criminaliza nuestro trabajo". Se espera una mesa de diálogo este viernes 7 de junio. De no haber resultados favorables para el gremio, bloquearán las troncales de Transmilenio la próxima semana. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reportó que la tasa de desempleo en Colombia se ubicó en 8,1 % en julio, lo que representa una disminución frente al 8,8 % registrado en el mismo mes de 2025.

La tasa de desocupación desestacionalizada, es decir, la que elimina los efectos propios de cada época del año para facilitar la comparación entre meses, se ubicó en 8,3 % para el total nacional.

Los datos más detallados muestran que en Colombia hay 41,2 millones de personas en edad de trabajar. De ellas, 24,5 millones están ocupadas, 2,16 millones se encuentran desempleadas y 14,5 millones están por fuera de la fuerza de trabajo.

En este último grupo se encuentran las personas que no trabajan ni están buscando empleo, debido a razones como los estudios, una incapacidad, la percepción de una renta o la realización de labores de cuidado del hogar no remuneradas.

Durante julio, el número de personas desempleadas se redujo en 160.000, mientras que la población ocupada aumentó en 578.000. Por su parte, el número de personas por fuera de la fuerza de trabajo creció en 131.000.

Llama la atención que las mujeres representan la mayoría de esta población, pues suman cerca de 10 millones de los más de 14,5 millones de personas que se encuentran por fuera de la fuerza de trabajo.

Los datos más detallados muestran que una parte importante de esta situación está relacionada con la feminización de las labores de cuidado del hogar en Colombia. De las más de 7,9 millones de personas que no trabajan porque se dedican a actividades de cuidado no remuneradas, 6,9 millones son mujeres. En otras palabras, por cada hombre que se dedica a estas labores, hay aproximadamente siete mujeres en la misma situación.

En julio, estas son las ramas de actividad que registraron mayores aumentos en sus puestos de trabajo

Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana: 404.000

Comercio y reparación de vehículos: 158.000

Construcción: 156.000

Información y comunicaciones: 92.000

Industrias manufactureras: 82.000

Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios: 79.000

En contraste, estas son las que consolidaron disminuciones en su número de ocupados.

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca: -204.000

Transporte y almacenamiento: -69.000

Actividades financieras y de seguros: -39.000

Alojamiento y servicios de comida: -37.000

Suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos: -23.000

Actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios administrativos: -20.000

Actividades inmobiliarias: -1.000

Si se revisa el trimestre comprendido entre mayo y julio, las cinco ciudades con mayores tasas de desempleo fueron:

Quibdó: 23,0%

Cartagena: 13,6%

Sincelejo: 13,0%

Ibagué: 12,7%

Tunja: 12,4%

En contraste, las cinco donde se registraron las tasas más bajas fueron:

Medellín A.M.: 7,0%

Bucaramanga A.M.: 7,2%

Pereira A.M.: 7,5%

Bogotá D.C.: 8,0%

Villavicencio / Florencia: 8,1%

Persisten los malestares en el mercado laboral colombiano

El reporte del DANE evidencia algunos de los desafíos latentes cuando se habla de empleo en Colombia. Uno de ellos es la informalidad.

Este fenómeno abarca a los trabajadores que no cotizan salud ni pensión, así como a los independientes que no cuentan con registro en Cámara de Comercio.

En julio, la tasa de informalidad en Colombia fue del 54,5 % que, si bien inferior a la reportada en el mismo periodo del año pasado (54,8 %), revela un dato crudo: en Colombia más de la mitad de los trabajadores son informales.

Sincelejo: 65,2%

Riohacha: 61,9%

Cúcuta A.M.: 61,9%

Montería: 61,4%

Valledupar: 61,3%

Las cinco que registran menores niveles de informalidad son:

Bogotá D.C.: 32,6%

Manizales A.M.: 35,6%

Tunja: 35,7%

Medellín A.M.: 38,7%

Pereira A.M.: 40,4%

El desempleo juvenil es otra de las barreras que enfrenta Colombia. Análisis de centros de pensamiento señalan que una de las principales causas es la dificultad que tienen los jóvenes para acceder a su primer empleo, especialmente porque muchas empresas exigen experiencia como requisito. A esto se suma la brecha entre los perfiles y profesiones que se forman en la academia y las habilidades que actualmente demandan las empresas.

El reporte del DANE muestra que, en el trimestre mayo - julio la tasa de desempleo juvenil fue de 14,1 %, cifra que es inferior al 15 % registrado en la misma ventana de tiempo del año pasado.

Otro desafío es la brecha de género que, en julio, fue de 3,4 puntos porcentuales, dado que la tasa de desempleo en hombres fue de 6,7 % y en las mujeres fue de 10,1 %. Parte de esto se explica por la feminización de las labores del cuidado del hogar no remuneradas.

Esta brecha también persiste entre los jóvenes, pues en este grupo el desempleo en los hombres es del 11,6 %, mientras que en las mujeres es del 17,5 %.

En suma, los datos del DANE muestran un panorama en el que el desempleo mantiene una tendencia a la baja, mientras la informalidad y otros desafíos siguen siendo un contrapeso para la calidad del empleo en Colombia.

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