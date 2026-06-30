El desempleo siguió cayendo en mayo de 2026 en Colombia: esto dicen las cifras del DANE

Feria de empleabilidad realizado en el Movistar Arena de Bogotá. Imagen de referencia. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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¿Cómo va el empleo en Colombia? El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publicó los últimos resultados de Mercado Labora, para el mes de mayo.

Para este periodo, la tasa de desempleo fue del 8 %, lo que representa una caída del 1 % frente a lo registrado hace un año y una reducción de 0,8 % respecto al mes de abril.

Es el menor registro de desempleo desde 2001, “esto es lo deseable en el mercado laboral, una caída en la tasa de desocupación, mientras aumentan las de ocupación y participación”, asegura Piedad Urdinola, directora del DANE.

En los últimos meses, el mercado laboral colombiano ha venido mostrando mejoras, reflejadas en una disminución constante de la tasa de desempleo. Sin embargo, para abril se mantuvo estable y ahora en mayo retoma su senda a la baja.

En mayo de 2026, la población desocupada a nivel nacional disminuyó 203.000 personas, con una variación estadísticamente significativa del -8,7 %. Esta disminución se presentó principalmente en los dominios geográficos de Centros poblados y rural disperso con 30,5 %, con una contribución de -5,1 p.p., seguido de 13 ciudades y áreas metropolitanas (-4,4 %), con una contribución de 2,1 p.p.

En el mismo periodo, presentando variaciones estadísticamente significativas, la Tasa Global de Participación (TGP) aumentó 1,0 puntos porcentuales (p.p.), al pasar de 64 % a 64,9 %, así mismo la Tasa de Ocupación (TO) registró un incremento de 1,5 p.p., pasando de 58,2 % a 59,7 %.

¿Cómo va la brecha de género?

Por su parte, la brecha de género registró una reducción de 1,2 p.p. al pasar de 4,5 p.p. en mayo de 2025, a 3,3 p.p. en mayo de 2026. Para el total nacional, la tasa de desocupación se ubicó en 9,9 % para las mujeres, con una variación estadísticamente significativa y en 6,6 % para los hombres.

“La tasa de desocupación femenina está por segunda vez en el país en un solo dígito, y son ellas las que han venido jalonando las noticias que tenemos en mercado laboral”, añade Urdinola.

Empleo por ramas de actividad

En mayo de 2026, el número de personas ocupadas en el total nacional fue 24.583 mil personas.

Las que generaron más empleo:

🏛️ Administración pública, defensa, educación y salud: +405 mil

🏭 Industrias manufactureras: +218 mil

💼 Actividades profesionales, científicas y servicios administrativos: +143 mil

🏨 Alojamiento y servicios de comida: +115 mil

🛍️ Comercio y reparación de vehículos: +74 mil

⚡ Suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos: +73 mil

🎭 Actividades artísticas, entretenimiento y recreación: +52 mil

🏗️ Construcción: +37 mil

Las que perdieron empleo

💰 Actividades financieras y de seguros: -15 mil

🏠 Actividades inmobiliarias: -26 mil

🌾 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca: -37 mil

📡 Información y comunicaciones: -39 mil

🚚 Transporte y almacenamiento: -44 mil

El desempleo por ciudades

Las mayores tasas de desocupación se registraron en Quibdó (23,9 %), Cartagena (12,8 %) y Riohacha (12,1 %). Por el contrario, las menores tasas de desocupación se observaron en Villavicencio (7,5 %), Pereira A.M. (7,8 %) y Neiva (8,2 %).

En mayo de 2026 la proporción de población ocupada informal disminuyó 0,8 p.p. en el total nacional, 0,2 p.p. en 23 ciudades y áreas metropolitanas y 0,2 p.p. en 13 ciudades y áreas metropolitanas, alcanzando el 54,3 %, 41,6 % y 40,3 % respectivamente.

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